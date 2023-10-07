Миланский Интер потерял очки в матче против Болоньи
Состоялся первый матч игрового дня в Серии А
Сегодня, 7 октября, проходит 8-й тур чемпионата Италии по футболу. Стартовал игровой день на стадионе им. Джузеппе Меацца, где местный «Интер» принимал «Болонью».
Хозяева уже в начале встречи обеспечили себе комфортный гандикап усилиями Ачерби и очередного гола Лаутаро Мартинеса. Гости проявили характер и к перерыву смогли отквитать один мяч, а в начале второго тайма гол Джошуа Зиркзе помог «Болонье» сравнять счет. Больше голов команды не забивали.
В случае победы «Милана» в этом туре «Интер» пропустит извечных соперников на первое место Серии А.
Серия А. 8-й тур. 7 октября
Интер – Болонья – 2:2
Голы: Ачерби, 11, Мартинес, 13 – Орсолини, 19, Зиркзе, 52.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
⏹️ Finisce in pareggio ✖️— Inter (@Inter) October 7, 2023
⚫️🔵 #InterBologna 2⃣-2⃣
Powered by @UPowerStyle#ForzaInter pic.twitter.com/j1DYiOO1KU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок АЗ Алкмаар – Легия завершился большим скандалом
Ига Свёнтек вышла в шестой полуфинал турнира WTA 1000 в сезоне