Миланский Интер потерял очки в матче против Болоньи

Сегодня, 7 октября, проходит 8-й тур чемпионата Италии по футболу. Стартовал игровой день на стадионе им. Джузеппе Меацца, где местный «Интер» принимал «Болонью».

Хозяева уже в начале встречи обеспечили себе комфортный гандикап усилиями Ачерби и очередного гола Лаутаро Мартинеса. Гости проявили характер и к перерыву смогли отквитать один мяч, а в начале второго тайма гол Джошуа Зиркзе помог «Болонье» сравнять счет. Больше голов команды не забивали.

В случае победы «Милана» в этом туре «Интер» пропустит извечных соперников на первое место Серии А.

Серия А. 8-й тур. 7 октября

Интер – Болонья – 2:2

Голы: Ачерби, 11, Мартинес, 13 – Орсолини, 19, Зиркзе, 52.



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