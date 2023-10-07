Отбой тревоги! Известно время начала матча ЛНЗ – Александрия

В Черкассах и области дан отбой воздушной тревоги. Это означает, что ранее отложенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и «Александрией» может начаться.

Как известно, стартовый свисток в поединке не был дан в 15:00, как планировалось, по причине тревоги.

Теперь игра начнется в 16:15 по киевскому времени.

Напомним, Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Александрия».