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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 15:57 | Обновлено 07 октября 2023, 16:00
429
0

Отбой тревоги! Известно время начала матча ЛНЗ – Александрия

Стартовый свисток в поединке был отложен

07 октября 2023, 15:57 | Обновлено 07 октября 2023, 16:00
429
0
Отбой тревоги! Известно время начала матча ЛНЗ – Александрия
Стадион «Черкассы-Арена»

В Черкассах и области дан отбой воздушной тревоги. Это означает, что ранее отложенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и «Александрией» может начаться.

Как известно, стартовый свисток в поединке не был дан в 15:00, как планировалось, по причине тревоги.

Теперь игра начнется в 16:15 по киевскому времени.

Напомним, Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Александрия».

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ЛНЗ Черкассы Александрия ЛНЗ - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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