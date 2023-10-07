Украина. Премьер лига07 октября 2023, 15:57 | Обновлено 07 октября 2023, 16:00
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Отбой тревоги! Известно время начала матча ЛНЗ – Александрия
Стартовый свисток в поединке был отложен
07 октября 2023, 15:57 | Обновлено 07 октября 2023, 16:00
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В Черкассах и области дан отбой воздушной тревоги. Это означает, что ранее отложенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и «Александрией» может начаться.
Как известно, стартовый свисток в поединке не был дан в 15:00, как планировалось, по причине тревоги.
Теперь игра начнется в 16:15 по киевскому времени.
Напомним, Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Александрия».
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