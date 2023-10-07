Украина. Премьер лига07 октября 2023, 15:20 | Обновлено 07 октября 2023, 15:23
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Матч ЛНЗ – Александрия начнется позже из-за воздушной тревоги
Команды вовремя не начнут игру
07 октября 2023, 15:20 | Обновлено 07 октября 2023, 15:23
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Сегодня, 7 октября, в 15:00 должен был начаться матч 10 тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ – «Александрия».
Игра не началась вовремя, ее начало отложено на позже, поскольку в Черкасской области объявлена воздушная тревога.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Александрия».
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