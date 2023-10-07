Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч ЛНЗ – Александрия начнется позже из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 15:20 | Обновлено 07 октября 2023, 15:23
470
0

Матч ЛНЗ – Александрия начнется позже из-за воздушной тревоги

Команды вовремя не начнут игру

07 октября 2023, 15:20 | Обновлено 07 октября 2023, 15:23
470
0
Матч ЛНЗ – Александрия начнется позже из-за воздушной тревоги
ФК ЛНЗ

Сегодня, 7 октября, в 15:00 должен был начаться матч 10 тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ – «Александрия».

Игра не началась вовремя, ее начало отложено на позже, поскольку в Черкасской области объявлена воздушная тревога.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Александрия».

По теме:
Александр ФИЛИППОВ: «Этот гол мне был нужен»
Колос – Ворскла. Известны составы команд на матч УПЛ
Юрий МАКСИМОВ: «Хорошо, что забили быстрый гол»
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Александрия воздушная тревога российско-украинская война
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Филиппов вывел вперед Днепр-1 в матче с Вересом
Футбол | 07 октября 2023, 13:38 0
ВИДЕО. Филиппов вывел вперед Днепр-1 в матче с Вересом
ВИДЕО. Филиппов вывел вперед Днепр-1 в матче с Вересом

Нападающий отличился на 10-й минуте

Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
Футбол | 07 октября 2023, 09:28 6
Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ

Нет соответствующего помещения

ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
Футбол | 06.10.2023, 20:40
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Футзал | 06.10.2023, 20:45
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
Теннис | 06.10.2023, 16:30
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
06.10.2023, 18:55 5
Футбол
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
06.10.2023, 17:56 20
Футбол
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
07.10.2023, 01:10 7
Волейбол
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
05.10.2023, 17:15 6
Теннис
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
06.10.2023, 08:20 5
Бокс
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
05.10.2023, 21:39 100
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
06.10.2023, 06:15 2
Футбол
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
06.10.2023, 16:59 481
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем