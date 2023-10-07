Матч ЛНЗ – Александрия начнется позже из-за воздушной тревоги

Сегодня, 7 октября, в 15:00 должен был начаться матч 10 тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ – «Александрия».

Игра не началась вовремя, ее начало отложено на позже, поскольку в Черкасской области объявлена воздушная тревога.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Александрия».