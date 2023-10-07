Михаил Мудрик начнет матч против Бернли в запасе
Стал известен стартовый состав «Челси» на сегодняшний матч
Сегодня, 7 октября, в восьмом туре Английской премьер-лиги лондонский «Челси» проведет выездной матч против «Бернли».
Начало встречи запланировано в 17:00 по киевскому времени.
22-летний украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет этот матч на скамье для запасных. Ранее Михаил травмировался в последнем матче против «Фулхэма».
После семи сыгранных туров АПЛ подопечные Маурисио Почеттино занимают 11 место в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 8 очков.
📋 Representing Chelsea today! 🔵@ParimatchUK | #BurChe pic.twitter.com/HmqbXKhb8N— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 7, 2023
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