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  4. Михаил Мудрик начнет матч против Бернли в запасе
Англия
07 октября 2023, 16:07 |
441
4

Михаил Мудрик начнет матч против Бернли в запасе

Стал известен стартовый состав «Челси» на сегодняшний матч

07 октября 2023, 16:07 |
441
4
Михаил Мудрик начнет матч против Бернли в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine. Михайло Мудрик

Сегодня, 7 октября, в восьмом туре Английской премьер-лиги лондонский «Челси» проведет выездной матч против «Бернли».

Начало встречи запланировано в 17:00 по киевскому времени.

22-летний украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет этот матч на скамье для запасных. Ранее Михаил травмировался в последнем матче против «Фулхэма».

После семи сыгранных туров АПЛ подопечные Маурисио Почеттино занимают 11 место в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 8 очков.

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Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик стартовые составы Бернли
Источник Twitter
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Комментарии 4
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Tasha19
Правильно,  хай побережуть на матчі збірної))
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+4
AutumnBridge
Логично.  Пусть Фунт и Стерлинг делают игру, а Миша выйдет добивать на 85 минуте.   Так Ребров попросил -  для нашей сборной.
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+2
Wlad West
Начинает с хорошо наигранной позиции.
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0
Дані Рохас
а нечего голы праздновать проезжаясь на коленях, это ж додуматься надо так ноги не беречь
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-3
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