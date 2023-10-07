Михаил Мудрик начнет матч против Бернли в запасе

Сегодня, 7 октября, в восьмом туре Английской премьер-лиги лондонский «Челси» проведет выездной матч против «Бернли».

Начало встречи запланировано в 17:00 по киевскому времени.

22-летний украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет этот матч на скамье для запасных. Ранее Михаил травмировался в последнем матче против «Фулхэма».

После семи сыгранных туров АПЛ подопечные Маурисио Почеттино занимают 11 место в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 8 очков.