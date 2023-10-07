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07 октября 2023, 15:48 | Обновлено 07 октября 2023, 15:50
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Дефлимпийская сборная Украины стала чемпионом мира по футболу

ЧМ-2023 проходил в Малайзии с 23 сентября по 7 октября

07 октября 2023, 15:48 | Обновлено 07 октября 2023, 15:50
570
0
Дефлимпийская сборная Украины стала чемпионом мира по футболу
wdfc2023.msdeaf.org.my

Закончился чемпионат мира по футболу среди спортсменов с недостатками слуха, который проходил с 23 сентября по 7 октября в Малайзии. В турнире участвовало 19 команд, в том числе и сборная Украины.

«Сине-желтые» вышли из группы, разгромив Тайланд (6:0) и Аргентину (5:0) и сыграв вничью с Сенегалом (2:2). В 1/8 финала была преодолена Нигерия (3:0), в 1/4 – Иран (2:0).

В полуфинале снова пришлось играть с Сенегалом. Вновь была зафиксирована ничья (1:1), а в серии пенальти победу одержали украинцы со счетом 8:7.

Решающий матч играли против Японии. Украина победила со счетом 2:1 и стала впервые в своей истории чемпионом мира!

Состав команды: Александр Гонтарь, Дмитрий Сенько, Михаил Полянский, Дмитрий Доценко, Максим Водолага, Владимир Рий, Александр Оленич, Александр Верещака (играющий тренер), Игорь Реутов, Дмитрий Украинец, Леонид Морозов, Шалва Мчедлишвили, Константин Войченко, Ренат Безпалюк, Сергей Баев, Дмитрий Белоусов, Роман Стрыйский, Вячеслав Брагин, Ярослав Котляров, Дмитрий Климентьев, Олег Гринюк, Сергей Клочко.

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дефлимпийская сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
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