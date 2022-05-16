Дефлимпийские игры. Сборная Украины выиграла турнир по футболу

Футбольная сборная Украины стала чемпионом Дефлимпийских игр 2021, которые из-за пандемии были перенесены на 2022 год. Соревнования проходили в бразильском городе Кашиас-ду-Сул.

По итогам группового этапа сборная Украины заняла первое место в своем квинтете, а затем в четвертьфинале обыграла Италию (2:1). 12 мая в полуфинальном поединке сине-желтые одолели Турцию (2:0), а 15 мая в решающем матче победили Францию ​​(1:0).

В составе дефлимпийской сборной Украины по футболу выступали Сергей Баев, Дмитрий Белоусов, Вячеслав Брагин, Александр Верещака, Максим Водолага, Константин Войченко, Дмитрий Доценко, Ярослав Котляров, Александр Оленич, Михаил Полянский, Виктор Пустовит, Игорь Реутов, Владимир Рий, Иван Рудзевич , Сене Рогер Амаду, Нийе Абдулайе, Богдан Мышенко, Роман Стрыйский, Шалва Мчедлишвили, Дмитрий Украинец. Тренеры – Александр Верещака и Виктор Козин.

В 2009 году футбольная сборная Украины тоже была чемпионом Дефлимпиады, а в 2013 и 2017 годах выигрывала серебряные медали.

Дефлимпийские игры 2021

Футбол. Кашиас-ду-Сул (Бразилия)

Групповой турнир

30.04.2022. Украина – Южная Корея – 2:1

02.05.2022. Египет – Украина – 0:5

04.05.2022. Франция – Украина – 2:3

08.05.2022. Украина – Аргентина – 1:2

Четвертьфинал, 10.05.2022

Украина – Италия – 2:1

Полуфинал, 12.05.2022

Украина – Турция – 2:0

Финал, 15.05.2022