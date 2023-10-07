Председатель совета директоров Ювентуса: «Очень жаль Погба»

Председатель совета директоров «Ювентуса» Джон Элканн поделился мнение о допинг-скандале, в котором оказался замешан полузащитник команды Поль Погба.

«По-человечески очень жаль его. Он был одним из самых больших потенциальных талантов последних лет», – заявил Элканн.

Как известно, в пятницу, 6 октября, стало известно, что повторная допинг-проба у Поля Погба также дала положительный результат на наличие тестостерона. Французу теперь грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 лет.