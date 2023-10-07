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Италия
07 октября 2023, 15:26 | Обновлено 07 октября 2023, 15:36
427
3

Председатель совета директоров Ювентуса: «Очень жаль Погба»

Джон Элканн – о ситуации у француза

07 октября 2023, 15:26 | Обновлено 07 октября 2023, 15:36
427
3
Председатель совета директоров Ювентуса: «Очень жаль Погба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Председатель совета директоров «Ювентуса» Джон Элканн поделился мнение о допинг-скандале, в котором оказался замешан полузащитник команды Поль Погба.

«По-человечески очень жаль его. Он был одним из самых больших потенциальных талантов последних лет», – заявил Элканн.

Как известно, в пятницу, 6 октября, стало известно, что повторная допинг-проба у Поля Погба также дала положительный результат на наличие тестостерона. Французу теперь грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 лет.

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Поль Погба Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A допинг
Источник La Gazzetta dello Sport
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Lesovij7
Жаль, это когда не по его вине
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-1
stalevar1250
Ни капельки не жаль!!
Балотелли 2.01 версия
Пижон - мажор, в голове ветер, в жопе дым 
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-1
Simar
мне вот интересно в чем именно его жаль? в том что он попался или в том что жрал запрешенку?
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-1
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