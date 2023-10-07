Италия07 октября 2023, 15:26 | Обновлено 07 октября 2023, 15:36
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Председатель совета директоров Ювентуса: «Очень жаль Погба»
Джон Элканн – о ситуации у француза
07 октября 2023, 15:26 | Обновлено 07 октября 2023, 15:36
427
3
Председатель совета директоров «Ювентуса» Джон Элканн поделился мнение о допинг-скандале, в котором оказался замешан полузащитник команды Поль Погба.
«По-человечески очень жаль его. Он был одним из самых больших потенциальных талантов последних лет», – заявил Элканн.
Как известно, в пятницу, 6 октября, стало известно, что повторная допинг-проба у Поля Погба также дала положительный результат на наличие тестостерона. Французу теперь грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 лет.
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