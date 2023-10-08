Миссия выполнима. Как Ньюкасл нейтрализовал Мбаппе в матче с ПСЖ

При встрече с «ПСЖ» необходимо ответить на два оборонительных вопроса: как остановить их атакующий коллектив и как остановить Килиана Мбаппе.

Это непростое уравнение, потому что даже если нарушить ритм игры «ПСЖ» и ограничить его шансы, один мгновенный проблеск таланта Мбаппе может переломить ситуацию. «Мне трудно назвать в мире более сильного игрока, чем он, на данный момент», – сказал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау в интервью TNT Sports перед встречей с чемпионами Франции в среду вечером.

«Он обладает сочетанием технических способностей, великолепного атлетизма и скорости, а также способностью забивать голы. Мы должны остановить его, но мы также должны перерезать попытки снабдить его мячом. Мы не можем сосредоточиться только на одном игроке, даже если знаем, насколько он хорош».

Как бы трудно ни было решить это уравнение, «Ньюкаслу» это удалось – но как?

Начало не было многообещающим. Поначалу казалось, что четыре нападающих «ПСЖ» будут беспокоить оборону «Ньюкасла», а Рандаль Коло Муани и Мбаппе менялись позициями слева.

На четвертой минуте «ПСЖ» удается пройти высокий прессинг «Ньюкасла», Мбаппе оттягивает Джамааля Ласселльса на себя...

...создавая пространство для атаки Коло Муани. Ласселльс вынужден сосредоточиться на передаче Уоррена Заира-Эмери на Мбаппе, что позволяет Коло Муани атаковать пространство...

...что заставляет Фабиана Шэра и Дэна Бёрна (белые) переместиться на противоположную сторону и опекать других игроков. В результате Усман Дембеле оказывается совершенно свободным на правом фланге...

...и Мбаппе находит своего партнера по сборной Франции...

... удар которого едва не достиг цели.

Возможно, именно это и имел в виду Луис Энрике, когда начал игру с четырьмя нападающими в расстановке 4-2-4.

Однако численное меньшинство в полузащите против трио игроков «Ньюкасла» – Шона Лонгстаффа, Бруно Гимараэша и Сандро Тонали – значительно усложнило задачу «ПСЖ», особенно с учетом того, что линия обороны «Ньюкасла» удобно защищалась в формате персональной опеки.

Когда «Ньюкасл» опускался глубже в средний блок, такой подход также помогал остановить Мбаппе. Когда французский нападающий хотел опуститься в центр поля, «ПСЖ» не мог легко пройти через оборонительный блок «Ньюкасла».

Каждый раз, когда Мбаппе пытался опуститься, чтобы отдать пас, Ласселльс следовал за ним по полю...

...ограничивая время пребывания Мбаппе с мячом до тех пор, пока трио полузащитников «Ньюкасла» не восстановится.

В этом примере Лукас Эрнандес передает мяч на Брэдли Барколя, вышедшему вместо Коло Муани во втором тайме...

...но из-за того, что Ласселльс выдвинулся вперед, Мбаппе уже не является возможным адресатом передачи для Барколя. Под прессингом Кирана Триппье Барколя теряет мяч первым же касанием, и «Ньюкасл» вновь завладевает мячом.

После удара Дембеле на четвертой минуте Ласселльс и Триппье стали более внимательными при смене опекаемых игроков. Вот Мбаппе пытается сместиться на левый фланг, чтобы предложить себя в качестве адресата паса, но Лассельлс уже сигнализирует о том, что кто-то должен опекать форварда «ПСЖ».

Затем Эрнандес отдает мяч на Мбаппе...

...Триппье переключает внимание и оставляет Коло Муани на Ласселльса. Прессинг английского правого защитника приводит к тому, что Мбаппе не может развернуться и вынужден отдать пас назад в оборону.

Схема «ПСЖ» 4-2-4 также сыграла на руку «Ньюкаслу», когда команда Хау оборонялась на своей половине поля...

...потому что успех защитников «Ньюкасла» при выходе один на один означал, что один из полузащитников «Ньюкасла» мог опуститься в опорную зону, не беспокоясь двух игроках в центре полузащиты «ПСЖ». Здесь Лонгстафф переходит на правый фланг «Ньюкасла», чтобы поддержать давление на Мбаппе...

...и когда тот пытается комбинировать с Коло Муани...

...Гимараэш опускается и отбирает мяч, так как угрозы со стороны третьего полузащитника «ПСЖ» или игрока, перемещающегося между линиями, нет.

В другом примере Триппьер и Ласселльс контролируют Мбаппе и Коло Муани, а «Ньюкасл действует по схеме «три против двух» в полузащите, поэтому Лонгстафф (36-й номер «Ньюкасла») может переместиться на правый фланг обороны.

Когда Мбаппе и Коло Муани пытаются комбинировать на левом фланге, Лонгстафф опускается...

...и не дает Коло Муани завершить игру в стенку с Мбаппе.

Во втором тайме Мбаппе занял более центральную позицию, рядом с Гонсалу Рамушем, и было видно, как правый вингер «Ньюкасла» – Мигель Альмирон или Джейкоб Мерфи – стремится перекрыть проход Мбаппе.

В данном примере Мерфи расположился между Витиньей и Эрнандесом, когда Милан Шкриньяр отдал пас на Витинью.

Как только Витинья получает мяч, Мерфи быстро опускается, чтобы перекрыть линию передачи на Мбаппе, даже если это означает, что Эрнандес окажется свободным.

После этого плотная опека Ласселльса и дополнительный игрок в полузащите «Ньюкасла» в лице Гимараэша давят на Мбаппе, когда тот получает пас от Витиньи.

Мбаппе удается заработать штрафной удар в центральном круге, но главная задача «Ньюкасла» – ограничить его угрозу – выполнена.

Все эти особенности оборонительных действий «Ньюкасла» можно суммировать в одном эпизоде на 70-й минуте игры. Здесь Альмирон оглядывается через левое плечо, чтобы просмотреть обстановку и узнать расположение игроков, находящихся за ним. Когда Лонгстафф занимает более высокую центральную позицию...

...Альмирон смещается в более узкую позицию, чтобы перекрыть линию передачи на Мбаппе, вместо того чтобы сместиться в ширину и прессинговать Эрнандеса.

Парагваец дожидается, пока мяч окажется у левого защитника «ПСЖ», а затем выдвигается в прессинг, перекрывая угол передачи на Мбаппе. Эрнандес отдает мяч на Барколя...

...Лонгстафф отходит назад, а Ласселльс выдвигается вперед, чтобы опекать Мбаппе. Опять же, поскольку Гимараэш и Эллиот Андерсон могут противостоять двум центрхавам «ПСЖ» (черный цвет), Лонгстафф может опуститься и поддержать правый фланг, не опасаясь забеганий хавбеков соперника ему за спину. Это позволяет полузащитнику «Ньюкасла» быть более агрессивным при возвращении назад и выиграть мяч в данном примере.

Как объяснил Хау перед игрой, дело не только в том, чтобы остановить Мбаппе, а в том, чтобы остановить его, сохраняя общую организацию обороны и ограничивая атаку «ПСЖ» в целом.

Остановить коллектив, нейтрализовав угрозу со стороны отдельных игроков, – вот главная задача футбольной обороны, и в победном матче против «ПСЖ» (4:1) «Ньюкасл» ее выполнил.

Ахмед Валид, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух