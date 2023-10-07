ЗИНЧЕНКО: «Эдегор и Сака дали Хаверцу пробить пенальти, ведь мы – семья»

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко объяснил, почему в прошлой игре АПЛ против «Борнмута» (4:0) пенальти исполнял новичок команды Кай Хаверц.

«Мы одна семья, потому что мы проводим время друг с другом. На поле и за его пределами мы стараемся быть вместе. Это был удивительный жест от Мартина и Букайо, потому что они два наших пенальтисты, и это было очень хорошо для Кая. Он важный для нас игрок с удивительными качествами.

Ты растешь как личность, когда вокруг такие приятные люди, пытаешься самосовершенствоваться. Мы учимся каждый день из-за множества различных ситуаций, иногда с эмоциями. Нужно иметь опыт, чтобы знать, как реагировать», – сказал Зинченко.

Команда Александра сыграет в воскресенье матч против «Манчестер Сити». Именно эти команды в прошлом сезоне были главными конкурентами в битве за чемпионский титул.