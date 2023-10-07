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  4. ЗИНЧЕНКО: «Эдегор и Сака дали Хаверцу пробить пенальти, ведь мы – семья»
Англия
07 октября 2023, 14:55 | Обновлено 07 октября 2023, 15:02
216
0

ЗИНЧЕНКО: «Эдегор и Сака дали Хаверцу пробить пенальти, ведь мы – семья»

Защитник лондонцев вспомнил игру против «Борнмута»

07 октября 2023, 14:55 | Обновлено 07 октября 2023, 15:02
216
0
ЗИНЧЕНКО: «Эдегор и Сака дали Хаверцу пробить пенальти, ведь мы – семья»
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко объяснил, почему в прошлой игре АПЛ против «Борнмута» (4:0) пенальти исполнял новичок команды Кай Хаверц.

«Мы одна семья, потому что мы проводим время друг с другом. На поле и за его пределами мы стараемся быть вместе. Это был удивительный жест от Мартина и Букайо, потому что они два наших пенальтисты, и это было очень хорошо для Кая. Он важный для нас игрок с удивительными качествами.

Ты растешь как личность, когда вокруг такие приятные люди, пытаешься самосовершенствоваться. Мы учимся каждый день из-за множества различных ситуаций, иногда с эмоциями. Нужно иметь опыт, чтобы знать, как реагировать», – сказал Зинченко.

Команда Александра сыграет в воскресенье матч против «Манчестер Сити». Именно эти команды в прошлом сезоне были главными конкурентами в битве за чемпионский титул.

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Александр Зинченко Кай Хаверц Букайо Сака Мартин Эдегор Арсенал Лондон
Источник ФК Арсенал Лондон
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