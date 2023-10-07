Испания07 октября 2023, 14:04 | Обновлено 07 октября 2023, 14:07
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Довбик начнет с первых минут матч Жироны против Кадиса
Украинец – в старте каталонцев
07 октября 2023, 14:04 | Обновлено 07 октября 2023, 14:07
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В 15:00 по киевскому времени начнется матч 9-го тура Ла Лиги между «Кадисом» и «Жироной».
Украинский нападающий Артем Довбик попал в стартовый состав «Жироны» на игру.
Напомним, в матче из-за повреждения не сможет принять участие хавбек каталонцев Виктор Цыганков.
В таблице Ла Лиги «Жирона» занимает 3-е место с 19 очками. «Кадис» идет 12-м, имея 9 пунктов.
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