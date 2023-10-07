7-й дубль Буяльского впервые не принес Динамо дивидендов
Седьмой раз в истории дуплет не помог киевлянам одержать победу
В матче с «Полесьем» (2:3) Виталий Буяльский сделал 7-й дубль в чемпионатах Украины, став 9-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа. Однако в отличии от предыдущих его нынешний дуплет не принес «Динамо» дивидендов.
Это всего седьмой случай в истории, когда дубль не позволил бело-синим одержать победу в УПЛ. 5 раз динамовцы довольствовались ничьей и дважды терпели поражение.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Дубли, не принесшие «Динамо» победу в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
23.06.1997
|
Юрий МАКСИМОВ
|
ЦСКА
|
2:2 (д)
|
2.
|
21.05.2000
|
Максим ШАЦКИХ
|
Черноморец
|
2:2 (г)
|
3.
|
22.07.2007
|
МАЙКЛ
|
Арсенал
|
2:2 (д)
|
4.
|
28.06.2020
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Десна
|
2:3 (г)
|
5.
|
12.07.2020
|
Беньямин ВЕРБИЧ
|
Александрия
|
2:2 (г)
|
6.
|
12.12.2020
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Колос
|
2:2 (д)
|
7.
|
06.10.2023
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Полесье
|
2:3 (г)
Игроки «Динамо», сделавшие наибольшее количество дублей в УПЛ
|
|
Игрок
|
Дубли
|
Первый
|
Последний
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
19
|
03.04.2010
|
04.08.2023
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
16
|
23.09.1994
|
01.04.2007
|
3.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
15
|
13.04.1996
|
14.04.2010
|
4.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
14
|
16.08.1992
|
25.08.1996
|
5.
|
Максим ШАЦКИХ
|
13
|
16.05.2000
|
23.03.2008
|
6.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
8
|
28.04.2007
|
15.05.2011
|
|
Браун ИДЕЙЕ
|
8
|
16.07.2011
|
20.04.2013
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
8
|
03.04.2019
|
17.11.2022
|
9.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
7
|
03.08.2019
|
06.10.2023
|
10.
|
ДИОГО РИНКОН
|
6
|
12.09.2002
|
22.09.2007
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