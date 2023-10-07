7-й дубль Буяльского впервые не принес Динамо дивидендов

В матче с «Полесьем» (2:3) Виталий Буяльский сделал 7-й дубль в чемпионатах Украины, став 9-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа. Однако в отличии от предыдущих его нынешний дуплет не принес «Динамо» дивидендов.

Это всего седьмой случай в истории, когда дубль не позволил бело-синим одержать победу в УПЛ. 5 раз динамовцы довольствовались ничьей и дважды терпели поражение.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дубли, не принесшие «Динамо» победу в чемпионатах Украины

Дата Игрок Соперник Счет 1. 23.06.1997 Юрий МАКСИМОВ ЦСКА 2:2 (д) 2. 21.05.2000 Максим ШАЦКИХ Черноморец 2:2 (г) 3. 22.07.2007 МАЙКЛ Арсенал 2:2 (д) 4. 28.06.2020 Виктор ЦЫГАНКОВ Десна 2:3 (г) 5. 12.07.2020 Беньямин ВЕРБИЧ Александрия 2:2 (г) 6. 12.12.2020 Виктор ЦЫГАНКОВ Колос 2:2 (д) 7. 06.10.2023 Виталий БУЯЛЬСКИЙ Полесье 2:3 (г)

Игроки «Динамо», сделавшие наибольшее количество дублей в УПЛ