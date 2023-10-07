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  4. 7-й дубль Буяльского впервые не принес Динамо дивидендов
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 13:55 |
188
0

7-й дубль Буяльского впервые не принес Динамо дивидендов

Седьмой раз в истории дуплет не помог киевлянам одержать победу

07 октября 2023, 13:55 |
188
0
7-й дубль Буяльского впервые не принес Динамо дивидендов
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

В матче с «Полесьем» (2:3) Виталий Буяльский сделал 7-й дубль в чемпионатах Украины, став 9-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа. Однако в отличии от предыдущих его нынешний дуплет не принес «Динамо» дивидендов.

Это всего седьмой случай в истории, когда дубль не позволил бело-синим одержать победу в УПЛ. 5 раз динамовцы довольствовались ничьей и дважды терпели поражение.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дубли, не принесшие «Динамо» победу в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Соперник

Счет

1.

23.06.1997

Юрий МАКСИМОВ

ЦСКА

2:2 (д)

2.

21.05.2000

Максим ШАЦКИХ

Черноморец

2:2 (г)

3.

22.07.2007

МАЙКЛ

Арсенал

2:2 (д)

4.

28.06.2020

Виктор ЦЫГАНКОВ

Десна

2:3 (г)

5.

12.07.2020

Беньямин ВЕРБИЧ

Александрия

2:2 (г)

6.

12.12.2020

Виктор ЦЫГАНКОВ

Колос

2:2 (д)

7.

06.10.2023

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Полесье

2:3 (г)

Игроки «Динамо», сделавшие наибольшее количество дублей в УПЛ

Игрок

Дубли

Первый

Последний

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

19

03.04.2010

04.08.2023

2.

Сергей РЕБРОВ

16

23.09.1994

01.04.2007

3.

Андрей ШЕВЧЕНКО

15

13.04.1996

14.04.2010

4.

Виктор ЛЕОНЕНКО

14

16.08.1992

25.08.1996

5.

Максим ШАЦКИХ

13

16.05.2000

23.03.2008

6.

Артем МИЛЕВСКИЙ

8

28.04.2007

15.05.2011

Браун ИДЕЙЕ

8

16.07.2011

20.04.2013

Виктор ЦЫГАНКОВ

8

03.04.2019

17.11.2022

9.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

7

03.08.2019

06.10.2023

10.

ДИОГО РИНКОН

6

12.09.2002

22.09.2007
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Виталий Буяльский Полесье - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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