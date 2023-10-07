Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) узнала соперницу в финале хардового турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

В матчей за трофей полька встретится с представительницей страны 404 Людмилой Самсоновой (WTA 22). В полуфинале Самсонова в двух сетах обыграла Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 5) за 1 час и 42 минуты.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [5] – Людмила Самсонова – 6:7 (7:9), 3:6

Ранее Ига и Людмила играли между собой дважды. Оба поединка выиграла Свентек, причем в 2023 году в 1/8 финала на турнире в городе Дубай полька разгромила россиянку 6:1, 6:0.

В полуфинале тысячника в Пекине Свентек выиграла у Коко Гофф.