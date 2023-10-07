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  4. Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
WTA
07 октября 2023, 13:30 | Обновлено 07 октября 2023, 13:31
532
2

Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае

Елена в двух сетах уступила представительнице страны 404 Людмиле Самсоновой

07 октября 2023, 13:30 | Обновлено 07 октября 2023, 13:31
532
2
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Самсонова и Елена Рібакина

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) узнала соперницу в финале хардового турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

В матчей за трофей полька встретится с представительницей страны 404 Людмилой Самсоновой (WTA 22). В полуфинале Самсонова в двух сетах обыграла Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 5) за 1 час и 42 минуты.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [5] – Людмила Самсонова – 6:7 (7:9), 3:6

Ранее Ига и Людмила играли между собой дважды. Оба поединка выиграла Свентек, причем в 2023 году в 1/8 финала на турнире в городе Дубай полька разгромила россиянку 6:1, 6:0.

В полуфинале тысячника в Пекине Свентек выиграла у Коко Гофф.

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Свентек в 9-й раз обыграла Гофф и вышла в финал супертурнира в Пекине
Коко Гофф – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известны все участницы Итогового турнира WTA 2023 года
Ига Свёнтек Елена Рыбакина Людмила Самсонова WTA Пекин
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
Свентек знищить цю мразь російську
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kollekciy
Чи то в Самсонової так гра пішла, після того як вона чудом пройшла Марту, чи то Марта могла грати в фіналі?
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