Сможет ли Мудрик забить во 2-й игре подряд? Котировки на Бернли – Челси
Поединок состоится 7 октября в 17:00 по Киеву
7 октября состоится матч 8-го тура АПЛ между клубами «Бернли» и «Челси».
Поединок пройдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Фаворитами этого матча являются «пенсионеры». На победу «Челси» можно поставить с коэффициентом 1.83.
Ничья котируется по 4.00. Успех Компани и компании расценивается в 4.55.
Интересно, что на минимум один гол украинского вингера «синих» Михаила Мудрика можно поставить с коэффициентом 3.83. В прошлом поединке АПЛ против «Фулхэма» Михаил забил первый мяч в официальных играх за «Челси». Тогда его гол расценивался в 5.50.
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