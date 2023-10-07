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Англия
07 октября 2023, 13:20 | Обновлено 07 октября 2023, 13:21
228
0

Сможет ли Мудрик забить во 2-й игре подряд? Котировки на Бернли – Челси

Поединок состоится 7 октября в 17:00 по Киеву

07 октября 2023, 13:20 | Обновлено 07 октября 2023, 13:21
228
0
Сможет ли Мудрик забить во 2-й игре подряд? Котировки на Бернли – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

7 октября состоится матч 8-го тура АПЛ между клубами «Бернли» и «Челси».

Поединок пройдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Фаворитами этого матча являются «пенсионеры». На победу «Челси» можно поставить с коэффициентом 1.83.

Ничья котируется по 4.00. Успех Компани и компании расценивается в 4.55.

Интересно, что на минимум один гол украинского вингера «синих» Михаила Мудрика можно поставить с коэффициентом 3.83. В прошлом поединке АПЛ против «Фулхэма» Михаил забил первый мяч в официальных играх за «Челси». Тогда его гол расценивался в 5.50.

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Михаил Мудрик котировки букмекеров ставки азарт Челси Бернли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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