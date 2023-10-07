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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 13:24 | Обновлено 07 октября 2023, 13:28
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0

Судаков получил признание от поклонников Шахтера

Хавбек стал лучшим игроком команды по итогам сентября

07 октября 2023, 13:24 | Обновлено 07 октября 2023, 13:28
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0
Судаков получил признание от поклонников Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник Георгий Судаков признан лучшим игроком «Шахтера» в сентябре. Таковы итоги голосования, которое состоялось среди болельщиков донецкого клуба.

21-летний Судаков получил поддержку 3 256 пользователей (45,4% опрошенных). Чуть меньше победителя набрал капитан «Шахтера» Тарас Степаненко (2 528). Также в рейтинг вошли Александр Зубков (824) и Егор Назарина (553). Всего в голосовании принял участие 7 161 респондент.

В сентябре Судаков сыграл за «Шахтер» в шести матчах в чемпионате, Кубке Украины и Лиге чемпионов. На счету Георгия 2 гола в поединках УПЛ с «Минаем» (4:1) и «Рухом» (1:1).

Как известно, победители ежемесячных голосований у «Шахтера» становятся претендентами на клубный титул «Лучший игрок года».

«Шахтер», напомним, в таблице УПЛ занимает 2-е место с 18 очками.

Ранее сообщалось, что скауты «Шахтера» просматривали Судакова в матче Лиги чемпионов с «Антверпеном».

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Георгий Судаков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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