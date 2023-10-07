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  4. Андрей ГИТЧЕНКО: «Динамо рано поверило в счастливый конец»
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 12:14 | Обновлено 07 октября 2023, 12:44
687
2

Андрей ГИТЧЕНКО: «Динамо рано поверило в счастливый конец»

Игрок «Полесья» – о победной игре с «Динамо»

07 октября 2023, 12:14 | Обновлено 07 октября 2023, 12:44
687
2
Андрей ГИТЧЕНКО: «Динамо рано поверило в счастливый конец»
ФК Полесье Житомир. Андрей Гитченко

В центральном поединке 10-го тура чемпионата УПЛ «Полесье» одержало волевую победу над «Динамо» 3:2 и возглавило турнирную таблицу.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua защитник полищуков Андрей Гитченко рассказал, когда поверил, что хозяева таки отпразднуют победу:

– В моей многолетней карьере бывали случаи, когда команда, играя в большинстве, дважды пропускала и проигрывала. Но не может не радовать то, что «Полесье», оказавшись в меньшинстве в похожей ситуации, заставило капитулировать гранда украинского футбола и важно, что не обошлось без моего вклада.

– И все же, благодаря каким факторам «Полесье» таки склонило чаши весов в свою сторону?
– Прежде всего, следует сказать, что мы скрупулезно изучили игру «Динамо», определились с их сильными и слабыми местами. Дальше все зависело от того, как воспользуемся этой информацией, хотя были настроены только на победу.

Динамовцы очень хорошо начали, но где-то быстрый гол Буяльского гостей успокоил. Этим вскоре воспользовался Крушинский, который дальним «выстрелом» застал врасплох Бущана. У Бориса сильный удар, однако с прицелом еще есть проблемы. Вчера же он попал в створ ворот и открыл счет своим голам за «Полесье».

– Когда в начале второго тайма «Динамо» снова вышло вперед, а вскоре Морозко был удален с поля, не появились опасения, что от поражения не повезет спастись?
– Нет, потому что даже в меньшинстве «Полесье» продолжало диктовать условия, а гости, видимо, подумали, что своего уже не упустят и расслабились. И поплатились за это. Когда же Будковский выравнял положение, то хозяева поймали кураж и забитый Козаком мяч выглядел логичным.

– Твой выход на поле вместо Крушинского был вызван желанием рулевого Юрия Калитвинцева сохранить победный счет?
– Скорее всего. После удаления Морозко хозяева несколько перестроились: Крушинский с позиции опорного полузащитника передислоцировался на правый фланг защиты и где-то на его действиях начала сказываться усталость. Этим и была вызвана его замена. И хотя под занавес матча гости прилагали усилия, чтобы отыграться, мы сумели выстоять. Убежден, что «Полесье» заслуженно взяло верх над динамовцами и, как награда - возглавило турнирную таблицу.

– Что говорил Юрий Калитвинцев в раздевалке после финального свистка?
– Обошлось без дифирамбов. Просто поздравил с победой, сказал, что мы хорошо выполнили свою работу и сейчас главное - не тормозить.

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Андрей Гитченко Полесье - Динамо Полесье Житомир инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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BATI-GOOOOOL
Цыплят по осени считают,посмотрим где кто будет в таблице.Дырявая защита просто разваливает команду изнутри .Если бы не эти недоразумения  защитников ,игроками их назвать трудно их уровень вторая лига в лучшем случае.А Суркис всё бабки жмет.
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