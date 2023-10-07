Украина. Премьер лига07 октября 2023, 11:28 |
277
1
Полесье передало 400 тысяч грн на ВСУ. Собрали на билетах и атрибутике
Продают виртуальные билеты
07 октября 2023, 11:28 |
277
1
Клуб УПЛ «Полесье» сообщил о том, что передал 400 тысяч гривен для закупки необходимых вещей бригаде «Буревій» Национальной гвардии Украины.
Деньги были собраны благодаря продаже виртуальных билетов на матч против «Динамо», а также с продажи атрибутики клуба и помощи благотворительного фонда BGV.
В пятницу житомирская команда сумела порадовать своих болельщиков победой над «Динамо», что позволило выйти на 1-е место в таблице.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 октября 2023, 19:21 7
Кажется, у «Шахтера» неплохие шансы засудить бразильца и турецкий клуб
Футзал | 06 октября 2023, 20:45 9
Наша команда одержала уверенную победу
Футбол | 07.10.2023, 05:07
Футбол | 07.10.2023, 10:11
Волейбол | 07.10.2023, 10:05
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Молодці!Гарний приклад іншим🫡
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.10.2023, 15:50 16
05.10.2023, 10:17 4
05.10.2023, 16:17
05.10.2023, 23:11 4
06.10.2023, 11:18 8
06.10.2023, 16:30 5
06.10.2023, 20:40 8
05.10.2023, 09:55 4