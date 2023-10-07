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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 11:28 |
277
1

Полесье передало 400 тысяч грн на ВСУ. Собрали на билетах и атрибутике

Продают виртуальные билеты

07 октября 2023, 11:28 |
277
1
Полесье передало 400 тысяч грн на ВСУ. Собрали на билетах и атрибутике
ФК Полесье

Клуб УПЛ «Полесье» сообщил о том, что передал 400 тысяч гривен для закупки необходимых вещей бригаде «Буревій» Национальной гвардии Украины.

Деньги были собраны благодаря продаже виртуальных билетов на матч против «Динамо», а также с продажи атрибутики клуба и помощи благотворительного фонда BGV.

В пятницу житомирская команда сумела порадовать своих болельщиков победой над «Динамо», что позволило выйти на 1-е место в таблице.

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Полесье Житомир российско-украинская война Украинская Премьер-лига
Источник ФК Полесье
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