Полесье передало 400 тысяч грн на ВСУ. Собрали на билетах и атрибутике

Клуб УПЛ «Полесье» сообщил о том, что передал 400 тысяч гривен для закупки необходимых вещей бригаде «Буревій» Национальной гвардии Украины.

Деньги были собраны благодаря продаже виртуальных билетов на матч против «Динамо», а также с продажи атрибутики клуба и помощи благотворительного фонда BGV.

В пятницу житомирская команда сумела порадовать своих болельщиков победой над «Динамо», что позволило выйти на 1-е место в таблице.