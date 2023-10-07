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  4. Хуже только три команды. Динамо пропустило 13 голов в 7 матчах УПЛ
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 08:22 | Обновлено 07 октября 2023, 08:24
348
0

Хуже только три команды. Динамо пропустило 13 голов в 7 матчах УПЛ

Нужно что-то делать с обороной

07 октября 2023, 08:22 | Обновлено 07 октября 2023, 08:24
348
0
Хуже только три команды. Динамо пропустило 13 голов в 7 матчах УПЛ
ФК Динамо Киев

После поражения от «Полесья» со счетом 2:3 «Динамо» стало одним из аутсайдеров нынешнего чемпионата Украины в плане пропущенных голов.

Киевской команде забили 13 мячей за семь матчей – хуже ситуация только у «Миная» (18 голов), «Александрии» (16 голов) и «Ворсклы» (15 голов), однако все они сыграли больше матчей.

«Динамо» в последних трех турах пропускает минимум по два мяча, а в сезоне был лишь один матч, когда команда Мирчи Луческу покинула поле без пропущенных голов.

Летом клуб искал центрального защитника, но никого подписать не сумел.

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Источник Sport.ua
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