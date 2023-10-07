Хуже только три команды. Динамо пропустило 13 голов в 7 матчах УПЛ
Нужно что-то делать с обороной
После поражения от «Полесья» со счетом 2:3 «Динамо» стало одним из аутсайдеров нынешнего чемпионата Украины в плане пропущенных голов.
Киевской команде забили 13 мячей за семь матчей – хуже ситуация только у «Миная» (18 голов), «Александрии» (16 голов) и «Ворсклы» (15 голов), однако все они сыграли больше матчей.
«Динамо» в последних трех турах пропускает минимум по два мяча, а в сезоне был лишь один матч, когда команда Мирчи Луческу покинула поле без пропущенных голов.
Летом клуб искал центрального защитника, но никого подписать не сумел.
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