Стали известны все участницы Итогового турнира WTA 2023 года

6 октября WTA объявила последних участниц Итогового турнира 2023 года.

Ими стали Онс Жабер (Тунис, WTA 7), Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 8) и Каролина Мухова (Чехия, WTA 9).

Ранее место на заключительных соревнованиях года гарантировали Ига Свентек (Польша, WTA 2), Арина Соболенко (WTA 1), Коко Гофф (США, WTA 3), Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5) и Джессика Пегула (США, WTA 4).

Итоговый турнир WTA-2023 пройдет в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября.

В 2022 году титул WTA Finals завоевала Каролин Гарсия, в финале обыграв Арину Соболенко.