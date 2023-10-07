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WTA
07 октября 2023, 05:30 | Обновлено 07 октября 2023, 05:31
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Стали известны все участницы Итогового турнира WTA 2023 года

Последними путевки на заключительные соревнования года получили Жабер, Вондроушова и Мухова

07 октября 2023, 05:30 | Обновлено 07 октября 2023, 05:31
250
0
Стали известны все участницы Итогового турнира WTA 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября WTA объявила последних участниц Итогового турнира 2023 года.

Ими стали Онс Жабер (Тунис, WTA 7), Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 8) и Каролина Мухова (Чехия, WTA 9).

Ранее место на заключительных соревнованиях года гарантировали Ига Свентек (Польша, WTA 2), Арина Соболенко (WTA 1), Коко Гофф (США, WTA 3), Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5) и Джессика Пегула (США, WTA 4).

Итоговый турнир WTA-2023 пройдет в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября.

В 2022 году титул WTA Finals завоевала Каролин Гарсия, в финале обыграв Арину Соболенко.

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Итоговый турнир WTA Онс Жабер Маркета Вондроушова Каролина Мухова Ига Свёнтек Елена Рыбакина Арина Соболенко Коко Гофф Джессика Пегула
Источник Sport.ua
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