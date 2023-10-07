ВИДЕО. Нант на выезде обыграл Страсбург. Соболь остался в резерве

В матче 8-го тура чемпионата Франции «Страсбург» дома проиграл «Нанту» со счетом 1:2.

Во втором тайме у канареек голы забили Маркус Коко и Самуэль Мутуссами. Форвард Сахи Дион в конце матча отыграл один мяч.

Украинский защитник Эдуард Соболь весь матч оставался в резерве у «Страсбурга».

«Нант» занимает 8-е место (11 очков), а «Страсбург» – на 9-й позиции (10 очков).

Лига 1. 8-й тур, 6 октября

Страсбург – Нант – 1:2

Голы: Сахи, 90+2 – Коко, 50, Мутуссами, 58

Видеообзор матча