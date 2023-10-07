Польша – Украина – 2:1. Лига наций. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура женской Лиги наций по футболу
Состоялся матч 2-го тура Лиги наций по футболу среди женщин.
Украинская сборная проиграла команде Польши со счетом 1:2, у сине-желтых отличилась Любовь Шматко.
В другом матче сборная Сербии разгромила команду Греции со счетом 4:0 и возглавила группу B3 вместе с Польшей (по 6 очков).
Украина занимает третью позицию после 2-го тура, также не имеет очков Греция (по 0).
Лига наций по футболу среди женщин
2-й тур
Польша – Украина – 2:1
Голы: Пайор 22, 67 – Шматко 80.
Видео голов и обзор матча
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