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Лига наций
07 октября 2023, 03:59 | Обновлено 07 октября 2023, 04:14
65
0

Польша – Украина – 2:1. Лига наций. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура женской Лиги наций по футболу

07 октября 2023, 03:59 | Обновлено 07 октября 2023, 04:14
65
0
Польша – Украина – 2:1. Лига наций. Видео голов и обзор матча
УАФ

Состоялся матч 2-го тура Лиги наций по футболу среди женщин.

Украинская сборная проиграла команде Польши со счетом 1:2, у сине-желтых отличилась Любовь Шматко.

В другом матче сборная Сербии разгромила команду Греции со счетом 4:0 и возглавила группу B3 вместе с Польшей (по 6 очков).

Украина занимает третью позицию после 2-го тура, также не имеет очков Греция (по 0).

Лига наций по футболу среди женщин

2-й тур

Польша – Украина – 2:1

Голы: Пайор 22, 67 – Шматко 80.

Видео голов и обзор матча

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Источник Sport.ua
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