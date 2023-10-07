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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
07.10.2023 15:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 00:12 | Обновлено 07 октября 2023, 00:17
26
0

ЛНЗ – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 октября в 15:00 поединок 10-го тура Украинской Премьер-Лиги

07 октября 2023, 00:12 | Обновлено 07 октября 2023, 00:17
26
0
ЛНЗ – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ

В субботу, 7 октября, состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ЛНЗ и «Александрия». Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало - в 15:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ЛНЗ – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча ЛНЗ – «Александрия» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Александрия».

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смотреть онлайн ЛНЗ Черкассы Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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