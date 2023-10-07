ЛНЗ Черкассы

В субботу, 7 октября, состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ЛНЗ и «Александрия». Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало - в 15:00 по киевскому времени.

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ЛНЗ – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча ЛНЗ – «Александрия» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Александрия».