ЛНЗ Черкассы

07.10.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига07 октября 2023, 00:12 | Обновлено 07 октября 2023, 00:17
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ЛНЗ – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 октября в 15:00 поединок 10-го тура Украинской Премьер-Лиги
07 октября 2023, 00:12 | Обновлено 07 октября 2023, 00:17
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В субботу, 7 октября, состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ЛНЗ и «Александрия». Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало - в 15:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
ЛНЗ – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Видеотрансляцию матча ЛНЗ – «Александрия» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Александрия».
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