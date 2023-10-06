Первый гол за 155 матчей. Атлетик разгромил Альмерию и вышел на 4-е место
Вечером 6 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании
Вечером 6 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании.
Атлетик Бильбао разгромил Альмерию со счетом 3:0 и вышел на 4-ю позицию в Ла Лиге.
Голы у хозяев забили Горка Гурусета, Дани Гарсия, Оайн Сансет.
Интересно, что защитник Дани Гарсия забил первый гол в 155 сыгранных за клуб матчей, проведенных за 5 сезонов в лиге.
Топ-5 Ла Лиги: Реал Мадрид (21), Барселона (20), Жирона (19), Атлетик Б (17), Атлетико М (16).
Ла Лига. 9-й тур, 6 октября
Атлетик Бильбао – Альмерия – 3:0
Голы: Горка Гурусета, 10, Дани Гарсия, 63, Оайн Сансет, 81.
Видеообзор матча
События матча
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