Первый гол за 155 матчей. Атлетик разгромил Альмерию и вышел на 4-е место

Вечером 6 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании.

Атлетик Бильбао разгромил Альмерию со счетом 3:0 и вышел на 4-ю позицию в Ла Лиге.

Голы у хозяев забили Горка Гурусета, Дани Гарсия, Оайн Сансет.

Интересно, что защитник Дани Гарсия забил первый гол в 155 сыгранных за клуб матчей, проведенных за 5 сезонов в лиге.

Топ-5 Ла Лиги: Реал Мадрид (21), Барселона (20), Жирона (19), Атлетик Б (17), Атлетико М (16).

Ла Лига. 9-й тур, 6 октября

Атлетик Бильбао – Альмерия – 3:0

Голы: Горка Гурусета, 10, Дани Гарсия, 63, Оайн Сансет, 81.

Видеообзор матча