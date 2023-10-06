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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
06.10.2023 22:00 – FT 3 : 0
Альмерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 октября 2023, 23:59 | Обновлено 07 октября 2023, 00:46
259
0

Первый гол за 155 матчей. Атлетик разгромил Альмерию и вышел на 4-е место

Вечером 6 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании

06 октября 2023, 23:59 | Обновлено 07 октября 2023, 00:46
259
0
Первый гол за 155 матчей. Атлетик разгромил Альмерию и вышел на 4-е место
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Гарсия

Вечером 6 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании.

Атлетик Бильбао разгромил Альмерию со счетом 3:0 и вышел на 4-ю позицию в Ла Лиге.

Голы у хозяев забили Горка Гурусета, Дани Гарсия, Оайн Сансет.

Интересно, что защитник Дани Гарсия забил первый гол в 155 сыгранных за клуб матчей, проведенных за 5 сезонов в лиге.

Топ-5 Ла Лиги: Реал Мадрид (21), Барселона (20), Жирона (19), Атлетик Б (17), Атлетико М (16).

Ла Лига. 9-й тур, 6 октября

Атлетик Бильбао – Альмерия – 3:0

Голы: Горка Гурусета, 10, Дани Гарсия, 63, Оайн Сансет, 81.

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Гарсия (Атлетик Бильбао).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
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Источник Sport.ua
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