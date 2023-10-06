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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 23:49 | Обновлено 06 октября 2023, 23:57
112
1

Динамо потерпело 60-е поражение в гостях

Киевляне 10-й раз уступили хозяевам, ведя в счете по ходу встречи

06 октября 2023, 23:49 | Обновлено 06 октября 2023, 23:57
112
1
Динамо потерпело 60-е поражение в гостях
ФК Динамо

Поражение от «Полесья» (2:3) стало 60-м для «Динамо» на чужих полях в чемпионатах Украины. На выезде киевляне уступали 24-м клубам элитного дивизиона. Чаще других «Шахтеру» – 15 раз, «Днепру» – 5, «Карпатам», донецкому «Металлургу» и «Черноморцу» – по 4.

12 фиаско в гостях «Динамо» потерпело при Алексее Михайличенко, 8 – при Олеге Блохине, 7 – при Юрии Семине, 6 – при Йожефе Сабо, 5 – при Валерии Лобановском, по 4 – при Валерии Газзаеве, Мирче Луческу, Сергее Реброве и Александре Хацкевиче, 3 – при Анатолии Пузаче, 2 – при Михаиле Фоменко и 1 – при Олеге Лужном.

К слову, динамовцы отметили в Житомире еще один «юбилей» - 10-й раз в истории проиграли хозяевам, ведя в счете по ходу встречи.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» гостевые поражения Динамо в чемпионатах Украины

П

Дата

Тренер «Динамо»

Соперник

Счет

1-е

14.06.1992

Анатолий ПУЗАЧ

Металлист

1:2

10-е

29.09.1996

Йожеф САБО

Ворскла

3:4

20-е

17.07.2003

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Черноморец

0:1

30-е

03.10.2010

Олег ЛУЖНЫЙ

Шахтер

0:2

40-е

04.08.2013

Олег БЛОХИН

Шахтер

1:3

50-е

03.11.2018

Александр ХАЦКЕВИЧ

Шахтер

1:2

60-е

06.10.2023

Мирча ЛУЧЕСКУ

Полесье

2:3

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Источник Sport.ua
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Олексій Коваль
Знову хочу привернути увагу!!!! Якого дідька на трибунах є люди????? Заборонено перебування людей по всій території України!!!!
Я вже навіть не говорю, чому окремим клубам дозволяють грати навіть в тих містах, в яких постійно є ракетні обстріли???
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