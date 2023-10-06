Динамо потерпело 60-е поражение в гостях

Поражение от «Полесья» (2:3) стало 60-м для «Динамо» на чужих полях в чемпионатах Украины. На выезде киевляне уступали 24-м клубам элитного дивизиона. Чаще других «Шахтеру» – 15 раз, «Днепру» – 5, «Карпатам», донецкому «Металлургу» и «Черноморцу» – по 4.

12 фиаско в гостях «Динамо» потерпело при Алексее Михайличенко, 8 – при Олеге Блохине, 7 – при Юрии Семине, 6 – при Йожефе Сабо, 5 – при Валерии Лобановском, по 4 – при Валерии Газзаеве, Мирче Луческу, Сергее Реброве и Александре Хацкевиче, 3 – при Анатолии Пузаче, 2 – при Михаиле Фоменко и 1 – при Олеге Лужном.

К слову, динамовцы отметили в Житомире еще один «юбилей» - 10-й раз в истории проиграли хозяевам, ведя в счете по ходу встречи.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» гостевые поражения Динамо в чемпионатах Украины