Динамо потерпело 60-е поражение в гостях
Киевляне 10-й раз уступили хозяевам, ведя в счете по ходу встречи
Поражение от «Полесья» (2:3) стало 60-м для «Динамо» на чужих полях в чемпионатах Украины. На выезде киевляне уступали 24-м клубам элитного дивизиона. Чаще других «Шахтеру» – 15 раз, «Днепру» – 5, «Карпатам», донецкому «Металлургу» и «Черноморцу» – по 4.
12 фиаско в гостях «Динамо» потерпело при Алексее Михайличенко, 8 – при Олеге Блохине, 7 – при Юрии Семине, 6 – при Йожефе Сабо, 5 – при Валерии Лобановском, по 4 – при Валерии Газзаеве, Мирче Луческу, Сергее Реброве и Александре Хацкевиче, 3 – при Анатолии Пузаче, 2 – при Михаиле Фоменко и 1 – при Олеге Лужном.
К слову, динамовцы отметили в Житомире еще один «юбилей» - 10-й раз в истории проиграли хозяевам, ведя в счете по ходу встречи.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» гостевые поражения Динамо в чемпионатах Украины
|
П
|
Дата
|
Тренер «Динамо»
|
Соперник
|
Счет
|
1-е
|
14.06.1992
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Металлист
|
1:2
|
10-е
|
29.09.1996
|
Йожеф САБО
|
Ворскла
|
3:4
|
20-е
|
17.07.2003
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Черноморец
|
0:1
|
30-е
|
03.10.2010
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
Шахтер
|
0:2
|
40-е
|
04.08.2013
|
Олег БЛОХИН
|
Шахтер
|
1:3
|
50-е
|
03.11.2018
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Шахтер
|
1:2
|
60-е
|
06.10.2023
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Полесье
|
2:3
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