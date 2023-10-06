Полесье в первом же матче взяло верх над Динамо

«Полесье» стало 5-м клубом, сумевшим взять верх над «Динамо» в первом же матче в чемпионатах Украины, в том числе 3-м после «Ворсклы» и донецкого «Металлурга» среди новичков элитного дивизиона.

В свою очередь киевляне потерпели 14-е поражение в истории от дебютантов УПЛ. 3 раза бело-синие уступали недавним «младшеклассникам» при Алексее Михайличенко и Йожефе Сабо, по 2 - при Валерии Лобановском и Александре Хацкевиче, по 1- при Михаиле Фоменко, Валерии Газзаеве, Мирче Луческу и Сергее Реброве.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние победы над Динамо в чемпионатах Украины