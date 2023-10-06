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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 23:41 | Обновлено 07 октября 2023, 00:31
268
0

Полесье в первом же матче взяло верх над Динамо

Киевляне 14-й раз в истории проиграли новичку элитного дивизиона

06 октября 2023, 23:41 | Обновлено 07 октября 2023, 00:31
268
0
Полесье в первом же матче взяло верх над Динамо
ФК Динамо

«Полесье» стало 5-м клубом, сумевшим взять верх над «Динамо» в первом же матче в чемпионатах Украины, в том числе 3-м после «Ворсклы» и донецкого «Металлурга» среди новичков элитного дивизиона.

В свою очередь киевляне потерпели 14-е поражение в истории от дебютантов УПЛ. 3 раза бело-синие уступали недавним «младшеклассникам» при Алексее Михайличенко и Йожефе Сабо, по 2 - при Валерии Лобановском и Александре Хацкевиче, по 1- при Михаиле Фоменко, Валерии Газзаеве, Мирче Луческу и Сергее Реброве.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние победы над Динамо в чемпионатах Украины

Матч

Клуб

Тренер

Счет

Дата

Тренер Динамо

1-й

Таврия

Анатолий ЗАЯЕВ

1:0 (н)

21.06.1992

Анатолий ПУЗАЧ

1-й

Торпедо

Евгений ЛЕМЕШКО

1:0 (д)

06.09.1992

Анатолий ПУЗАЧ

1-й

Ворскла

Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ

4:3 (д)

29.09.1995

Йожеф САБО

1-й

Металлург Д

Владимир ОНИЩЕНКО

1:0 (г)

21.09.1997

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1-й

Полесье

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

3:2 (д)

06.10.2023

Мирча ЛУЧЕСКУ

2-й

Металлист

Леонид ТКАЧЕНКО

2:1 (д)

14.06.1992

Анатолий ПУЗАЧ

2-й

Кривбасс

Игорь НАДЕИН

1:0 (д)

16.04.1993

Михаил ФОМЕНКО

2-й

Звезда

Александр ИЩЕНКО

2:1 (д)

05.06.1996

Йожеф САБО

2-й

Борисфен

Александр РЯБОКОНЬ

2:0 (д)

08.05.2004

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

2-й

Днепр-1

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

3:1 (д)

28.02.2020

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
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Источник Sport.ua
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