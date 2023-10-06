Бензема проиграл Фирмино. Спасительный гол не засчитали из-за офсайда

В матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Ахли» (0:1).

Команда Карима Бензема проиграла дома. Французский форвард провел на поле весь матч.

Спасительный гол хозяев поля в конце матча не засчитали из-за офсайда.

Единственный в матче гол у гостей забил Франк Кессье на 31-й минуте.

Обе команды набрали по 19 очков и делят 3–5 места с клубом «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Лидируют Аль-Таавун (22) и Аль-Хиляль (20).

Чемпионат Саудовской Аравии

9-й тур, 6 октября

Аль-Иттихад – Аль-Ахли – 0:1

Гол: Франк Кессье, 31

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