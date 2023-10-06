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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
06.10.2023 21:00 – FT 0 : 1
Аль-Ахли Джидда
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Саудовская Аравия
06 октября 2023, 23:37 | Обновлено 07 октября 2023, 00:02
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Бензема проиграл Фирмино. Спасительный гол не засчитали из-за офсайда

В матче 9-го тура Аль-Ахли одолел Аль-Иттихад благодаря голу Франка Кессье

06 октября 2023, 23:37 | Обновлено 07 октября 2023, 00:02
148
0
Бензема проиграл Фирмино. Спасительный гол не засчитали из-за офсайда
Getty Images/Global Images Ukraine. Бензема и Фирмино

В матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Ахли» (0:1).

Команда Карима Бензема проиграла дома. Французский форвард провел на поле весь матч.

Спасительный гол хозяев поля в конце матча не засчитали из-за офсайда.

Единственный в матче гол у гостей забил Франк Кессье на 31-й минуте.

Обе команды набрали по 19 очков и делят 3–5 места с клубом «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Лидируют Аль-Таавун (22) и Аль-Хиляль (20).

Чемпионат Саудовской Аравии

9-й тур, 6 октября

Аль-Иттихад – Аль-Ахли – 0:1

Гол: Франк Кессье, 31

Турнирная таблица

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Аль-Ахли Джидда).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Аль-Ахли Джидда Карим Бензема Роберто Фирмино Франк Кессье
Источник Sport.ua
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