Бензема проиграл Фирмино. Спасительный гол не засчитали из-за офсайда
В матче 9-го тура Аль-Ахли одолел Аль-Иттихад благодаря голу Франка Кессье
В матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Ахли» (0:1).
Команда Карима Бензема проиграла дома. Французский форвард провел на поле весь матч.
Спасительный гол хозяев поля в конце матча не засчитали из-за офсайда.
Единственный в матче гол у гостей забил Франк Кессье на 31-й минуте.
Обе команды набрали по 19 очков и делят 3–5 места с клубом «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Лидируют Аль-Таавун (22) и Аль-Хиляль (20).
Чемпионат Саудовской Аравии
9-й тур, 6 октября
Аль-Иттихад – Аль-Ахли – 0:1
Гол: Франк Кессье, 31
Турнирная таблица
🎥Former Barcelona player Frank Kessie scores a Volley!! 😬🔥pic.twitter.com/uVZEz6iKNG— Culers Grassroot (@culersgrassroot) October 6, 2023
События матча
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