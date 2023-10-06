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  4. Майнц не удержал победу над Боруссией Менхенгладбах
Германия
06 октября 2023, 23:25 |
34
0

Майнц не удержал победу над Боруссией Менхенгладбах

Стартовал 7-й тур чемпионата Германии

06 октября 2023, 23:25 |
34
0
Майнц не удержал победу над Боруссией Менхенгладбах
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 6 октября, в стартовом матче 7-го тура немецкой Бундеслиги отношения выяснили «Боруссия» Менхенгладбах и «Майнц».

Во встрече на поле «Боруссия-Парк» гости были близки к победе, ведя в счете 2:1 на 87-й минуте. Однако точный удар Скалли позволил гладбахцам уйти от поражения – ничья 2:2.

В таблице Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах занимает 12-е место с 6 очками. «Майнц» идет 17-м, имея 2 пункта.

Чемпионат Германии. 7-й тур

Боруссия Менхенгладбах – Майнц – 2:2

Голы: Нойгаус, 22, Скалли, 88 – Груда, 24, Баркок, 75.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия Менхенгладбах Майнц
Источник Sport.ua
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