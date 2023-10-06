Майнц не удержал победу над Боруссией Менхенгладбах

В пятницу, 6 октября, в стартовом матче 7-го тура немецкой Бундеслиги отношения выяснили «Боруссия» Менхенгладбах и «Майнц».

Во встрече на поле «Боруссия-Парк» гости были близки к победе, ведя в счете 2:1 на 87-й минуте. Однако точный удар Скалли позволил гладбахцам уйти от поражения – ничья 2:2.

В таблице Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах занимает 12-е место с 6 очками. «Майнц» идет 17-м, имея 2 пункта.

Чемпионат Германии. 7-й тур

Боруссия Менхенгладбах – Майнц – 2:2

Голы: Нойгаус, 22, Скалли, 88 – Груда, 24, Баркок, 75.