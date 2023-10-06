Артем КОЗАК: «Как удалось переломить игру? Была нецензурная лексика»

Хавбек «Полесья» Артем Козак рассказал о своих впечатлениях от матча 10-го тура УПЛ против «Динамо» (3:2):

«Эмоциональный и напряженный матч. Команды борются за наивысшие места. Мне очень понравились поддержка и сам антураж игры. Невероятная атмосфера. Все очень круто.

Что было сказано, когда было удаление и проигрывали? Как удалось переломить игру? Все дословно сказать не могу. Была нецензурная лексика. Слышим друг друга, разговариваем. И это самое главное. Есть коннект на поле между игроками команды.

Все ребята – молодцы, каждый выложился по максимуму, на 200%. Это ДНК нашей команды – Полесье Житомир. Всех жителей Житомира поздравляю. Движемся дальше вперед».