Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем КОЗАК: «Как удалось переломить игру? Была нецензурная лексика»
Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 23:23 | Обновлено 06 октября 2023, 23:36
103
0

Артем КОЗАК: «Как удалось переломить игру? Была нецензурная лексика»

Хавбек «Полесья» рассказал о своих впечатлениях от победы над «Динамо»

06 октября 2023, 23:23 | Обновлено 06 октября 2023, 23:36
103
0
Артем КОЗАК: «Как удалось переломить игру? Была нецензурная лексика»
ФК Полесье. Артем Козак

Хавбек «Полесья» Артем Козак рассказал о своих впечатлениях от матча 10-го тура УПЛ против «Динамо» (3:2):

«Эмоциональный и напряженный матч. Команды борются за наивысшие места. Мне очень понравились поддержка и сам антураж игры. Невероятная атмосфера. Все очень круто.

Что было сказано, когда было удаление и проигрывали? Как удалось переломить игру? Все дословно сказать не могу. Была нецензурная лексика. Слышим друг друга, разговариваем. И это самое главное. Есть коннект на поле между игроками команды.

Все ребята – молодцы, каждый выложился по максимуму, на 200%. Это ДНК нашей команды – Полесье Житомир. Всех жителей Житомира поздравляю. Движемся дальше вперед».

По теме:
Динамо потерпело 60-е поражение в гостях
Полесье в первом же матче взяло верх над Динамо
Александр УСИК: «Хотел сыграть против Динамо, но пока не могу»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо ненормативная и нецензурная лексика Александр Козак
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
Футбол | 06 октября 2023, 06:15 2
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо

В Житомире на стадионе «Центральный» состоится поединок 10-го тура украинской Премьер-лиги

Филипп БУДКОВСКИЙ: «Когда выхожу против Луческу, то удается забивать»
Футбол | 06 октября 2023, 22:29 0
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Когда выхожу против Луческу, то удается забивать»
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Когда выхожу против Луческу, то удается забивать»

Форвард «Полесья» рассказал о впечатлениях от матча УПЛ против «Динамо»

Президент WBC: «Усик – абсолютный герой»
Бокс | 06.10.2023, 08:59
Президент WBC: «Усик – абсолютный герой»
Президент WBC: «Усик – абсолютный герой»
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Футбол | 06.10.2023, 11:18
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Футбол | 06.10.2023, 17:56
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
05.10.2023, 05:39 2
Футбол
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
05.10.2023, 00:10 16
Футбол
100 матчей с Барселоной. Чьи результаты лучше: Хави, Гвардиолы или Кройфа
100 матчей с Барселоной. Чьи результаты лучше: Хави, Гвардиолы или Кройфа
04.10.2023, 17:10 3
Футбол
ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
05.10.2023, 11:40 1
Футбол
Рикки ХАТТОН: «Победа Усика над Фьюри не является чем-то невозможным»
Рикки ХАТТОН: «Победа Усика над Фьюри не является чем-то невозможным»
05.10.2023, 09:12 1
Бокс
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
05.10.2023, 10:17 3
Бокс
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
05.10.2023, 21:39 100
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем