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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 22:49 | Обновлено 06 октября 2023, 22:51
681
3

Александр УСИК: «Хотел сыграть против Динамо, но пока не могу»

Игрок «Полесья» рассказал о впечатлениях от матча УПЛ против «Динамо»

06 октября 2023, 22:49 | Обновлено 06 октября 2023, 22:51
681
3
Александр УСИК: «Хотел сыграть против Динамо, но пока не могу»
ФК Полесье. Александр Усик

Футболист «Полесья» Александр Усик, чемпион мира по боксу, рассказал о своих впечатлениях от матча 10-го тура УПЛ против «Динамо» (3:2):

«Конечно, невероятная игра. Очень круто ребята играли с обеих сторон, но «Полесье» немного лучше – 3:2.

Мы видим, что «Полесье» играло, мне кажется, более 10 минут в меньшинстве. Но они хорошо защищались и одержали победу. Это невероятно круто, ребята на подъеме. Слава Богу!

Сегодня утром, когда ходил на службу, молился. Я ехал на игру и знал, что будет все будет хорошо. Я понимал, что будет нелегко, но и не нужно нам легко. Все невероятно.

Бенни Макуана хорошо бежал, хорошо играл. Филипп Будковский – невероятная замена, сразу забил гол. Все ребята хорошо отыграли, невероятно. Не могу кого-то выделить, это команда, это круто. Я поздравляю тренера, поздравляю команду.

Самому выйти на поле? Хотелось, но еще пока не могу».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо Александр Усик
Источник ФК Полесье
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Комментарии 3
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Istm
та ні, тоді б Полісся вдев'ятьох закінчувало матч.
У спірному епізоді Усик би переплутав види спорту і використав основні навички.
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0
GloryUkraine
Не встиг дістати благословєніє від Паші-Мерседеса, ввіду отсутствія того в храмє?
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0
Serhii P.
ну вміє насмішити ) до сліз просто )
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0
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