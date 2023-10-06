Александр УСИК: «Хотел сыграть против Динамо, но пока не могу»

Футболист «Полесья» Александр Усик, чемпион мира по боксу, рассказал о своих впечатлениях от матча 10-го тура УПЛ против «Динамо» (3:2):

«Конечно, невероятная игра. Очень круто ребята играли с обеих сторон, но «Полесье» немного лучше – 3:2.

Мы видим, что «Полесье» играло, мне кажется, более 10 минут в меньшинстве. Но они хорошо защищались и одержали победу. Это невероятно круто, ребята на подъеме. Слава Богу!

Сегодня утром, когда ходил на службу, молился. Я ехал на игру и знал, что будет все будет хорошо. Я понимал, что будет нелегко, но и не нужно нам легко. Все невероятно.

Бенни Макуана хорошо бежал, хорошо играл. Филипп Будковский – невероятная замена, сразу забил гол. Все ребята хорошо отыграли, невероятно. Не могу кого-то выделить, это команда, это круто. Я поздравляю тренера, поздравляю команду.

Самому выйти на поле? Хотелось, но еще пока не могу».