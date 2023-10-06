Филипп БУДКОВСКИЙ: «Когда выхожу против Луческу, то удается забивать»

Форвард «Полесья» Филипп Будковский рассказал о своих впечатлениях от матча 10-го тура УПЛ против «Динамо» (3:2):

«Сегодня такая игра. Проигрывали, нас стало меньше. Бились друг за друга, за весь Житомир. Все получили хорошие эмоции – и мы, и болельщики, и Житомир.

Это запомнится надолго и войдет в историю. Хочется двигаться дальше и писать дальше историю.

Когда я выходил на замену (спросите у ребят), то сказал: когда выхожу против Луческу, то удается забивать. Поэтому выходил и говорил, что сейчас забью.

Вышел и забил. Слова на ветер не бросал. Очень рад, что забил, и мы сегодня победили».