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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 22:29 | Обновлено 06 октября 2023, 22:38
325
0

Филипп БУДКОВСКИЙ: «Когда выхожу против Луческу, то удается забивать»

Форвард «Полесья» рассказал о впечатлениях от матча УПЛ против «Динамо»

06 октября 2023, 22:29 | Обновлено 06 октября 2023, 22:38
325
0
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Когда выхожу против Луческу, то удается забивать»
ФК Полесье. Филипп Будковский

Форвард «Полесья» Филипп Будковский рассказал о своих впечатлениях от матча 10-го тура УПЛ против «Динамо» (3:2):

«Сегодня такая игра. Проигрывали, нас стало меньше. Бились друг за друга, за весь Житомир. Все получили хорошие эмоции – и мы, и болельщики, и Житомир.

Это запомнится надолго и войдет в историю. Хочется двигаться дальше и писать дальше историю.

Когда я выходил на замену (спросите у ребят), то сказал: когда выхожу против Луческу, то удается забивать. Поэтому выходил и говорил, что сейчас забью.

Вышел и забил. Слова на ветер не бросал. Очень рад, что забил, и мы сегодня победили».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо Филипп Будковский Мирча Луческу
Источник ФК Полесье
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