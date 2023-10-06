Филипп БУДКОВСКИЙ: «Когда выхожу против Луческу, то удается забивать»
Форвард «Полесья» рассказал о впечатлениях от матча УПЛ против «Динамо»
Форвард «Полесья» Филипп Будковский рассказал о своих впечатлениях от матча 10-го тура УПЛ против «Динамо» (3:2):
«Сегодня такая игра. Проигрывали, нас стало меньше. Бились друг за друга, за весь Житомир. Все получили хорошие эмоции – и мы, и болельщики, и Житомир.
Это запомнится надолго и войдет в историю. Хочется двигаться дальше и писать дальше историю.
Когда я выходил на замену (спросите у ребят), то сказал: когда выхожу против Луческу, то удается забивать. Поэтому выходил и говорил, что сейчас забью.
Вышел и забил. Слова на ветер не бросал. Очень рад, что забил, и мы сегодня победили».
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