Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУЯЛЬСКИЙ: «После таких матчей хочется уйти в другую профессию»
Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 21:09 | Обновлено 06 октября 2023, 21:17
1883
1

БУЯЛЬСКИЙ: «После таких матчей хочется уйти в другую профессию»

Хавбек «Динамо» сделал дубль в матче УПЛ против житомирского «Полесья»

06 октября 2023, 21:09 | Обновлено 06 октября 2023, 21:17
1883
1
БУЯЛЬСКИЙ: «После таких матчей хочется уйти в другую профессию»
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, отличившийся двумя забитыми мячами в воротах житомирского «Полесья» в выездном матче, прокомментировал поединок, в котором киевляне уступили со счетом 2:3.

– Во время матча было много спорных решений, судья неоднократно обращался к VAR, что можете сказать по этому поводу?

– Арбитр хорошо судил, все по делу. Только эпизод с красной карточкой Караваеву я еще не посмотрел в повторе, поэтому ничего не могу сказать. В общем, к нему вопросов нет.

– Какое впечатление у вас сложилось о «Полесье», где играет много ваших бывших одноклубников? Чего, по-вашему, эта команда способна достичь в нынешнем сезоне?

– Когда у команды хорошее финансирование, тогда и задачи перед ней ставятся максимальные и подбираются футболисты, которые могут их выполнить. Полесье показало, что у них амбициозный проект, они вливают средства и подписывают хороших футболистов для своих задач.

– А приятно ли с ними играть в футбол? Они действуют открыто?

– Да, они хорошо играют. И сами это делают и другим дают, не закрываются в обороне. С такими командами интересно играть.

– Начало игры было хорошим, но потом все пошло не по плану?

– Это мягко сказать «не по плану». После таких игр хочется не в футбол играть, а пойти в другую профессию. Потому что, если так позориться, как мы опозорились после счета 2:1 в нашу пользу, лучше вообще не выходить на поле. Зачтут техническое поражение 0:3 – и все.

– Но в чем причина такой ситуации? Что пошло не так ли? Ведь команда играла в большинстве и вела в счете...

– Каждый должен разобраться в себе, ответить на вопрос, что он делает в киевском «Динамо», и какие задачи решает. Если мы, футболисты, решаем задачу не вылететь, то об этом нужно прямо сказать, а если стать чемпионами – лучше не выходить на поле, чтобы так играть.

По теме:
Динамо поражением Полесью испортило себе выездной юбилей
Колос – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Ворскла
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий Бущан и Виталий Буяльский могут покинуть Динамо зимой
Футбол | 06 октября 2023, 13:58 7
Георгий Бущан и Виталий Буяльский могут покинуть Динамо зимой
Георгий Бущан и Виталий Буяльский могут покинуть Динамо зимой

Киевский клуб готов расстаться со своими лидерами

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 06 октября 2023, 09:33 5
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу

Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд

Заря делит 1 место, серебро Ковтуна, Шахтер – без денег за Тете и Соломона
Футбол | 06.10.2023, 06:00
Заря делит 1 место, серебро Ковтуна, Шахтер – без денег за Тете и Соломона
Заря делит 1 место, серебро Ковтуна, Шахтер – без денег за Тете и Соломона
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 05.10.2023, 23:11
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
Андрей Гитченко вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории УПЛ
Футбол | 06.10.2023, 17:24
Андрей Гитченко вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории УПЛ
Андрей Гитченко вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
йди на завод, гайки крутити
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
04.10.2023, 21:41 204
Футбол
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
05.10.2023, 00:10 16
Футбол
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
05.10.2023, 05:39 2
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
05.10.2023, 10:17 3
Бокс
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
04.10.2023, 21:25 1
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
05.10.2023, 00:35
Футбол
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
06.10.2023, 08:20 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем