Динамо поражением Полесью испортило себе выездной юбилей

В пятницу, 6 октября, в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги в Житомире местное «Полесье» встретилось с киевским «Динамо» и добилось победы со счетом 3:2.

Напомним, в матче было два удаления, пенальти и победный гол «Полесья», когда команда находилась в меньшинстве после удаления Евгения Морозко.

Проиграв, «Динамо» омрачило себе юбилейную 470 игру на выезде в чемпионатах Украины. Киевляне в этих поединках имеют в активе 314 побед при 96 ничьих, в 60 поединках они проиграла, разница мячей 925-356.

В таблице УПЛ «Динамо» занимает 5-е место с 15 очками после 7 игр. «Полесье» идет на первой позиции, имея 19 очков после 10 встреч.