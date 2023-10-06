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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 22:09 | Обновлено 06 октября 2023, 22:14
528
0

Динамо поражением Полесью испортило себе выездной юбилей

Киевская команда в матче 10-го тура УПЛ уступила в Житомире

06 октября 2023, 22:09 | Обновлено 06 октября 2023, 22:14
528
0
Динамо поражением Полесью испортило себе выездной юбилей
ФК Динамо Киев

В пятницу, 6 октября, в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги в Житомире местное «Полесье» встретилось с киевским «Динамо» и добилось победы со счетом 3:2.

Напомним, в матче было два удаления, пенальти и победный гол «Полесья», когда команда находилась в меньшинстве после удаления Евгения Морозко.

Проиграв, «Динамо» омрачило себе юбилейную 470 игру на выезде в чемпионатах Украины. Киевляне в этих поединках имеют в активе 314 побед при 96 ничьих, в 60 поединках они проиграла, разница мячей 925-356.

В таблице УПЛ «Динамо» занимает 5-е место с 15 очками после 7 игр. «Полесье» идет на первой позиции, имея 19 очков после 10 встреч.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Полесье - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
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