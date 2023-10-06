Александр ПИХАЛЕНОК: «Максимов дает нам четкое понимание»

Полузащитник СК «Днепр-1» Александр Пихаленок поделился впечатлениями от попадания в основной состав сборной Украины и рассказал о настроении днепровской команды накануне матча УПЛ с «Вересом».

– Саша, в 10-м туре вам играть против «Вереса». Эта команда занимает место внизу турнирной таблицы, однако в этом чемпионате ровенчане уже показали, что способны на сенсационные результаты – например, ничья с «Шахтером». Насколько это опасный соперник для нынешнего «Днепра-1»?

– Недооценки соперника у нас точно нет. Это организованная команда, мы готовимся к непростой игре. В то же время, думаю, что нам хватит сил и мастерства, чтобы одержать победу в грядущем матче. Ведь наша ситуация понятна

– Как команда пережила поражение от «Полесья» в 1/8 финала?

– Непростой момент, потому что это был очень тяжелый матч. Мы отдали много сил и получилось так, что все это было напрасно. Поэтому, конечно, расстроились. Но теперь надо собраться и показывать достойную игру в чемпионате, улучшать свое турнирное положение.

– С приходом Юрия Максимова команда стала действовать увереннее. Что изменилось в раздевалке?

– Юрий Вильевич дает нам четкое понимание, в какой футбол он хотел бы играть. Что изменилось? С дисциплиной стало жестче. Я думаю, это ключевое изменение.

– После ухода Артема Довбика в «Жирону» многие считают именно тебя лидером нынешнего Днепра-1. Как ты справляешься с этими функциями и на поле, и вне его?

– После того, как Тема перешел в «Жирону», конечно, стало тяжелее. Многое в нашей игре было выстроено под его стиль завершения атак, поэтому понадобилось некоторое время, чтобы перестроиться. Сейчас мы будто нашли свою игру, поэтому постепенно дела налаживаются.

– На этой неделе Сергей Ребров перевел тебя в основной список игроков, на которых он рассчитывает в матчах против Мальты и Северной Македонии. Что ты почувствовал, когда узнал, что ты переведен из резервного списка?

– Представлять свою страну на самом высоком уровне – это очень почетная и ответственная миссия. Поэтому, конечно, я счастлив, что смогу помочь национальной команде в отборе на Евро-2024. Со своей стороны могу пообещать сделать все от меня зависящее, чтобы наша сборная достойно выступила в этих матчах и получила максимум очков.