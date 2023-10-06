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  4. Цуренко и Володько узнали соперниц в квалификации турнира WTA 500 в Китае
WTA
06 октября 2023, 19:21 |
65
0

Цуренко и Володько узнали соперниц в квалификации турнира WTA 500 в Китае

Леся и Катерина начнут выступления на соревнованиях в Чжэнчжоу с отбора

06 октября 2023, 19:21 |
65
0
Цуренко и Володько узнали соперниц в квалификации турнира WTA 500 в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинские теннисистки Леся Цуренко (WTA 49) и Катерина Володько (WTA 267) узнали первых соперниц в квалификации хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В 1-м раунде отбора Леся встретится с Ульрикке Эйкери (Норвегия, WTA 656). Это будет вторая встреча теннисисток. В 2021 году украинка проиграла норвежке на грунте в Белграде.

Катерина на старте соревнований сыграет против Лючии Бронцетти (Италия, WTA 64). Ранее девушки провели между собой 1 поединок. В 2022 году Володько уступила итальянке в квалификации турнира в Аделаиде.

Турнир в Чжэнчжоу пройдет с 9 по 15 октября. Призовой фонд – 780,387 долларов.

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WTA Чжэнчжоу Лючия Бронцетти Катерина Володько (Бондаренко) Леся Цуренко Ульрикке Эйкери
Источник Sport.ua
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