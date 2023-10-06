Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик – в составе»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча Английской Премьер-лиги с «Бернли» рассказал о состоянии игроков, у которых имелись проблемы со здоровьем. Среди них, как известно, был и украинский полузащитник Михаил Мудрик, который был заменен в перерыве предыдущего поединка против «Фулхэма» (2:0).

Аргентинский тренер сообщил, что «Мудрик – в составе», как и Мойсес Кайседо, а также Карни Чукчуэмека.

«Мы решим, смогут ли они играть с самого начала или нет», – заявил Почеттино.

Игра 8-го тура АПЛ «Бернли» – «Челси» состоится в субботу, 7 октября, начало – в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее экс-игрок «Арсенала» назвал главную проблему Мудрика.