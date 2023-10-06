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Англия
06 октября 2023, 17:27 | Обновлено 06 октября 2023, 18:52
1098
0

Экс-игрок Арсенала назвал главную проблему Мудрика

Пол Мерсон – об игре украинского вингера

06 октября 2023, 17:27 | Обновлено 06 октября 2023, 18:52
1098
0
Экс-игрок Арсенала назвал главную проблему Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок лондонского «Арсенала», а ныне телеэксперт канала Sky Sports Пол Мерсон поделился своим мнением по поводу игры украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика, который в матче АПЛ против «Фулхэма» забил свой дебютный гол в составе английского клуба:

«Проблема Мудрика – в принятии решений. Это важная часть игры, с которой у него проблемы.

Мне кажется, он слишком старается. Ему нужно расслабиться – он очень хороший игрок. Гол в ворота «Фулхэма» должен укрепить его уверенность в себе», – сказал Мерсон.

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Пол Мерсон Михаил Мудрик Челси
Источник Sportskeeda
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