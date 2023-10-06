Экс-игрок Арсенала назвал главную проблему Мудрика
Пол Мерсон – об игре украинского вингера
Бывший игрок лондонского «Арсенала», а ныне телеэксперт канала Sky Sports Пол Мерсон поделился своим мнением по поводу игры украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика, который в матче АПЛ против «Фулхэма» забил свой дебютный гол в составе английского клуба:
«Проблема Мудрика – в принятии решений. Это важная часть игры, с которой у него проблемы.
Мне кажется, он слишком старается. Ему нужно расслабиться – он очень хороший игрок. Гол в ворота «Фулхэма» должен укрепить его уверенность в себе», – сказал Мерсон.
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