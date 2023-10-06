Экс-игрок Арсенала назвал главную проблему Мудрика

Бывший игрок лондонского «Арсенала», а ныне телеэксперт канала Sky Sports Пол Мерсон поделился своим мнением по поводу игры украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика, который в матче АПЛ против «Фулхэма» забил свой дебютный гол в составе английского клуба:

«Проблема Мудрика – в принятии решений. Это важная часть игры, с которой у него проблемы.

Мне кажется, он слишком старается. Ему нужно расслабиться – он очень хороший игрок. Гол в ворота «Фулхэма» должен укрепить его уверенность в себе», – сказал Мерсон.