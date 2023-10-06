Акцент на одиночке. Завацкая вылетела из парного турнира в Лиссабоне
Катарина и Алис Раме уступили сестрам Мордергер
Украинская теннисистка Катарина Завацкая не смогла пробиться в финал парного разряда на турнире серии ITF W40 в Лиссбаоне (Португалия).
В 1/2 финала соревнований украинка и ее напарница Алис Раме в двух сетах уступили сестрам Таисии и Яне Мордергер из Германии.
ITF W40 Лиссабон. Пары. Грунт. 1/2 финала
Алис Раме (Франция) / Катарина Завацкая (Украина) – Таисия Мордергер (Германия) / Яна Мордергер (Германия) – 3:6, 2:6
Отметим, что сегодня, 6 октября, Завацкая вышла в 1/2 финала одиночного разряда на 40-тысячнике в Лиссабоне.
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