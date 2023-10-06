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  4. Акцент на одиночке. Завацкая вылетела из парного турнира в Лиссабоне
ITF
06 октября 2023, 19:11 |
27
0

Акцент на одиночке. Завацкая вылетела из парного турнира в Лиссабоне

Катарина и Алис Раме уступили сестрам Мордергер

06 октября 2023, 19:11 |
27
0
Акцент на одиночке. Завацкая вылетела из парного турнира в Лиссабоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не смогла пробиться в финал парного разряда на турнире серии ITF W40 в Лиссбаоне (Португалия).

В 1/2 финала соревнований украинка и ее напарница Алис Раме в двух сетах уступили сестрам Таисии и Яне Мордергер из Германии.

ITF W40 Лиссабон. Пары. Грунт. 1/2 финала

Алис Раме (Франция) / Катарина Завацкая (Украина) – Таисия Мордергер (Германия) / Яна Мордергер (Германия) – 3:6, 2:6

Отметим, что сегодня, 6 октября, Завацкая вышла в 1/2 финала одиночного разряда на 40-тысячнике в Лиссабоне.

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Яна Мордергер Катарина Завацкая
Источник Sport.ua
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