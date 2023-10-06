Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»

Полузащитник «Динамо» Киев Виталий Буяльский прокомментировал поражение 2:3 от «Полесья» в 10-м туре УПЛ:

«После таких матчей хочется не в футбол играть, а уйти в какую-то другую профессию. Так опозориться, как мы опозорились после 2:1... Лучше вообще не выходить на поле. Запишут 0:3 и все. Каждый должен разобраться в себе, что он делает в «Динамо». Если футболисты и я вместе с ними решаем задачу не вылететь, то тогда мы молодцы. Если решаем задачу с чемпионством, то лучше не выходить на поле.

Когда команда имеет хорошее финансирование, то и задачи перед ней ставятся максимальные. Подписываются футболисты, которые могут достигать их. «Полесье» это показывает. У них амбициозный проект, они вливают в него средства и подписывают хороших игроков. Они хорошо играют. И сами играют и играть дают. Не закрываются в обороне. С такими командами интересно играть».