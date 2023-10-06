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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 17:45 | Обновлено 06 октября 2023, 17:46
472
0

Артем КОЗАК: «В меньшинстве мы ни в чем не уступили Динамо»

Капитан «Полесья» прокомментировал победу над киевским «Динамо»

06 октября 2023, 17:45 | Обновлено 06 октября 2023, 17:46
472
0
Артем КОЗАК: «В меньшинстве мы ни в чем не уступили Динамо»
ФК Полесье. Артем Козак

Капитан «Полесья» и автор победного гола в ворота «Динамо» Артем Козак прокомментировал победу над киевским клубом (3:2) в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Приятные эмоции. Команда много отработала. Даже вдесятером вытерпели темп, пытались навязывать свою игру. В меньшинстве мы ни в чем не уступили «Динамо».

У нас нет в команде такого, чтобы опустить голову и все. Здесь собрались люди, которые хотят чего-то достичь. Команда движется к большим целям. Поэтому менталитет победителя надо постоянно настраивать в себе.

Относительно своего гола, видел, как Будковский ведет борьбу с защитниками, я подошел под него, потому что знал, что надо ждать отскока. Так случилось, что мяч отскочил ко мне. Долго не думал, увидел дальний угол и правой ногой исполнил».

Эта победа позволила житомирянам возглавить турнирную таблицу УПЛ с 19 очками после 10 сыгранных матчей. Но есть 3 команды, которые находятся на расстоянии 3 и менее очков от «Полесья», но имеют матч в запасе.

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Артем Козак Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо
Источник УПЛ-ТВ
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