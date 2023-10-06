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  4. ФОТО. Ногой в голову. Караваев получил красную карточку за грубую игру
Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 16:59 | Обновлено 06 октября 2023, 17:02
769
0

ФОТО. Ногой в голову. Караваев получил красную карточку за грубую игру

Нет смысла спорить

06 октября 2023, 16:59 | Обновлено 06 октября 2023, 17:02
769
0
ФОТО. Ногой в голову. Караваев получил красную карточку за грубую игру
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

В матче чемпионата Украины между Полесьем и Динамо в компенсированное время при счете 3:2 в пользу соперника красную карточку получил игрок киевлян Александр Караваев.

Футболист высоко поднял ногу и ударил соперника в голову. Арбитр после просмотра VAR показал Караваеву прямую красную карточку. Ранее в матче удаление после просмотра VAR получил игрок Полесья Евгений Морозко.

Хозяева в ярком матче выиграли 3:2.

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Динамо Киев Полесье - Динамо Александр Караваев Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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