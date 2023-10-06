ФОТО. Ногой в голову. Караваев получил красную карточку за грубую игру

В матче чемпионата Украины между Полесьем и Динамо в компенсированное время при счете 3:2 в пользу соперника красную карточку получил игрок киевлян Александр Караваев.

Футболист высоко поднял ногу и ударил соперника в голову. Арбитр после просмотра VAR показал Караваеву прямую красную карточку. Ранее в матче удаление после просмотра VAR получил игрок Полесья Евгений Морозко.

Хозяева в ярком матче выиграли 3:2.