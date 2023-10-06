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Италия
06 октября 2023, 17:01 | Обновлено 06 октября 2023, 18:54
566
0

ФОТО. Наполи презентовал специальную форму к Хеллоуину

Чемпионы Италии будут играть в черном

06 октября 2023, 17:01 | Обновлено 06 октября 2023, 18:54
566
0
ФОТО. Наполи презентовал специальную форму к Хеллоуину
ФК Наполи

«Наполи» вместе со своим техническим спонсором, «Emporio Armani», презентовал специальный комплект формы, приуроченный к празднику Хеллоуин.

Форма выполнена в непривычном для «Наполи» черном цвете узорами человеческих черепов.

Ранее «Наполи» во втором туре Лиги чемпионов дома проиграл «Реалу» 2:3.

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Источник ФК Наполи
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