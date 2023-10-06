Италия06 октября 2023, 17:01 | Обновлено 06 октября 2023, 18:54
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ФОТО. Наполи презентовал специальную форму к Хеллоуину
Чемпионы Италии будут играть в черном
06 октября 2023, 17:01 | Обновлено 06 октября 2023, 18:54
566
0
«Наполи» вместе со своим техническим спонсором, «Emporio Armani», презентовал специальный комплект формы, приуроченный к празднику Хеллоуин.
Форма выполнена в непривычном для «Наполи» черном цвете узорами человеческих черепов.
Ранее «Наполи» во втором туре Лиги чемпионов дома проиграл «Реалу» 2:3.
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