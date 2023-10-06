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06 октября 2023, 16:25 |
1495
0

Скандальный легионер Динамо может попасть в тюрьму

Жерсон Родригеш обвиняется в нападении на трех людей

06 октября 2023, 16:25 |
1495
0
Скандальный легионер Динамо может попасть в тюрьму
ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Люксембургский вингер «Динамо» Киев Жерсон Родригеш, который сейчас выступает на правах аренды за турецкий «Сивасспор», может оказаться в тюрьме.

Его обвиняют в трех случаях нападения на людей. Два человека в результате этих нападений потеряли работоспособность. 28-летнему футболисту угрожает два года тюремного срока.

Родригеш был отстранен «Сивасспором» от участия в матчах, однако на октябрьские матчи сборной Люксембурга футболист был вызван. Его контракт с «Динамо» Киев истекает в конце нынешнего сезона.

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Жерсон Родригеш тюрьма Динамо Киев Сивасспор сборная Люксембурга по футболу
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