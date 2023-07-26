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Украина. Премьер лига
26 июля 2023, 13:06 | Обновлено 26 июля 2023, 13:14
1210
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сивасспор арендовал вингера Динамо

Жерсон Родригеш вернулся в турецкую Суперлигу

26 июля 2023, 13:06 | Обновлено 26 июля 2023, 13:14
1210
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сивасспор арендовал вингера Динамо
ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

28-летний атакующий полузащитник Жерсон Родригеш, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», будет выступать в чемпионате Турции.

«Динамо» и «Сивасспор» подписали арендное соглашение, согласно которому футболист сборной Люксембурга будет выступать за турецкий клуб до конца сезона-2023/24.

Напомним, Жерсон перешел в «Динамо» летом 2019 года. В составе киевского клуба сыграл 53 матча и забил 9 мячей, став чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Последние два сезона Родригеш провел также в аренде, выступая в чемпионатах Франции («Труа»), Турции («Эюспор») и Саудовской Аравии («Аль-Вехда»).

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Сивасспор Жерсон Родригеш Динамо Киев
Источник Sport.ua
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