ОФИЦИАЛЬНО. Сивасспор арендовал вингера Динамо
Жерсон Родригеш вернулся в турецкую Суперлигу
28-летний атакующий полузащитник Жерсон Родригеш, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», будет выступать в чемпионате Турции.
«Динамо» и «Сивасспор» подписали арендное соглашение, согласно которому футболист сборной Люксембурга будет выступать за турецкий клуб до конца сезона-2023/24.
Напомним, Жерсон перешел в «Динамо» летом 2019 года. В составе киевского клуба сыграл 53 матча и забил 9 мячей, став чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины.
Последние два сезона Родригеш провел также в аренде, выступая в чемпионатах Франции («Труа»), Турции («Эюспор») и Саудовской Аравии («Аль-Вехда»).
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