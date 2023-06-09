Украина. Премьер лига09 июня 2023, 11:38 | Обновлено 09 июня 2023, 11:44
1619
1
ФОТО. Легионер Динамо сменил имидж
Жерсон Родригеш поменял образ
09 июня 2023, 11:38 | Обновлено 09 июня 2023, 11:44
1619
1
27-летний люксембургский полузащитник Жерсон Родригеш, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», поделился новостью о том, что он сменил имидж.
В сториз своего Инстаграма уроженец португальского города Прагал поделился процессом смены образа – Жерсон стал блондином.
Как известно, в сезоне-2022/2023 Жерсон Родригеш на правах аренды играл в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Вахда». Он провел за команду в общей сложности 16 матчей, забил 2 гола.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 08 июня 2023, 19:22 40
Каролина Мухова обыграла еще одну представительницу топ-10 и сразится за титул
Футбол | 09 июня 2023, 03:19 5
Французский форвард прокомментировал переезд в Саудовскую Аравию
Футбол | 09.06.2023, 06:00
Теннис | 09.06.2023, 02:59
Футбол | 09.06.2023, 10:00
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
ипать новость
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.06.2023, 12:19 56
08.06.2023, 23:00 6
07.06.2023, 22:06 22
08.06.2023, 17:29 23
07.06.2023, 10:28 3
07.06.2023, 22:23 8
08.06.2023, 21:59 6
07.06.2023, 21:07 5