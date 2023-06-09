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Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 11:38 | Обновлено 09 июня 2023, 11:44
1619
1

ФОТО. Легионер Динамо сменил имидж

Жерсон Родригеш поменял образ

09 июня 2023, 11:38 | Обновлено 09 июня 2023, 11:44
1619
1
ФОТО. Легионер Динамо сменил имидж
ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

27-летний люксембургский полузащитник Жерсон Родригеш, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», поделился новостью о том, что он сменил имидж.

В сториз своего Инстаграма уроженец португальского города Прагал поделился процессом смены образа – Жерсон стал блондином.

Как известно, в сезоне-2022/2023 Жерсон Родригеш на правах аренды играл в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Вахда». Он провел за команду в общей сложности 16 матчей, забил 2 гола.

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Жерсон Родригеш фото Динамо Киев
Источник Instagram
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Serhii Babak
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