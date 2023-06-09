ФОТО. Легионер Динамо сменил имидж

27-летний люксембургский полузащитник Жерсон Родригеш, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», поделился новостью о том, что он сменил имидж.

В сториз своего Инстаграма уроженец португальского города Прагал поделился процессом смены образа – Жерсон стал блондином.

Как известно, в сезоне-2022/2023 Жерсон Родригеш на правах аренды играл в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Вахда». Он провел за команду в общей сложности 16 матчей, забил 2 гола.