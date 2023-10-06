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  4. Гарет САУТГЕЙТ: «Не нравится VAR, но мы вряд ли вернемся в мир без него»
Англия
06 октября 2023, 14:29 |
131
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Не нравится VAR, но мы вряд ли вернемся в мир без него»

Технологии не дают гарантию правильных решений

06 октября 2023, 14:29 |
131
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Не нравится VAR, но мы вряд ли вернемся в мир без него»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт после скандала с VAR в матче «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» отметил, что ему не нравится влияние системы на игру.

«Я с детства был убежден, что финальное решение принимает арбитр. Ты можешь соглашаться или нет, но тебе придется смириться. Мне не нравится VAR и его влияние, но мы вряд ли вернемся в мир без технологий, которые принимают последнее решение».

«И когда я на стадионе, то чувствую разочарование людей, которые не понимают, что происходит и почему было принято такое решение. И мне кажется, что им не нужно по 14 компенсированных минут», – отметил Саутгейт.

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Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу VAR
Источник BBC
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