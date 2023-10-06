Анатолий ЧАНЦЕВ: «В победе Зари большая заслуга Турбаевского»

В очередном поединке группового раунда Лиги конференций футболисты «Зари» из Луганска нанесли поражение в Исландии местному «Брейдаблику» – 1:0.

– Бывший главный тренер «Зари» Анатолий Чанцев в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, кто из луганчан сделал самый весомый вклад в эту победу:

– Считаю, что набранные «Зари» четыре очка на старте группового этапа – приличный результат. Вчерашняя победа в Исландии тем приятнее, что добыта была в тяжелой борьбе.

– По мнению многих экспертов – «Брейдаблик» – команда из тех, к игре которой можно легко привыкнуть.

– Возможно, но не каждой команде удается справиться с таким давлением, выстоять после многочисленных единоборств. Да, «Брейдаблику» – далеко до британских клубов, действующих в похожей манере, однако чувствуется, что исландцы хорошо обучены, другое дело, что исполнительное мастерство еще хромает. Как в конце концов и у луганчан. Но главное, что вчера гости организованно защищались и вратарь Турбаевский выручил в нескольких эпизодах. Кстати, убежден, что в карьере этого голкипера «Заря» – не последняя команда.

– Рисковал ли главный тренер луганчан Валерий Кривенцов, остановившись на варианте с тремя центральными защитниками?

– В какой-то степени, да. Ведь чтобы схема 3-5-2 не давала сбоев нужно время, чтобы игроки действовали слаженно. Многое зависит, успевают ли крайние полузащитники, будут закрывать свободные зоны или будут успевать опорники страховать во время атак вторым темпом. Пока в командном механизме «Зари» еще не все подстроено, но есть надежда, что Валерию Кривенцову постепенно повезет навести порядок.

– Что скажете об авторе победного гола – Горбаче?

– Несмотря на юный возраст, он смело вступал в единоборства с физически более крепкими соперниками, в конце концов и решающий гол забил оттеснив своего визави. Пытался Горбач заострять ситуацию у ворот хозяев и с помощью индивидуальных проходов. По-моему, заслужил хорошую оценку. В общем, «Заре» следует отдать должное за сплоченность, максимальную мотивацию, ставшую весомыми аргументами для оформления победы в Исландии.

– Однако в следующем туре в поединке с «Маккаби» (Тель-Авив) этого может быть недостаточно. Команда из Израиля лучше подготовлена технически более разносторонняя.

– Но ведь и «Заря» в Исландии не продемонстрировала весь свой потенциал, в частности, умение быстро переходить из обороны в атаку. В конце концов, и у Валерия Кривенцова еще достаточно времени, чтобы удивить «Маккаби» домашними заготовками. Единственное в чем не сомневаюсь: на кону в Тель-Авиве будет шесть очков.