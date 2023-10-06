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Италия
06 октября 2023, 12:05 |
746
1

Жозе Моуриньо может возглавить одну из топовых сборных

Португальский тренер не желает продолжать отношения с «Ромой»

06 октября 2023, 12:05 |
746
1
Жозе Моуриньо может возглавить одну из топовых сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо не желает продлевать контракт с римским клубом.

Португальский специалист после окончания действующего контракта с «волками» (соглашение завершается 30 июня 2024 года) готов попробовать впервые в своей карьере возглавить одну из национальных сборных.

Моуриньо готов рассмотреть предложения от сборных Италии или Англии. По сообщениям Todofichajes, Жозе нацелен на работу только со сборными, готовыми бороться за трофеи.

Жозе Моуриньо работает в «Роме» с 2021 года. За это время наставник с клубом смог выиграть Лигу конференций 2021/22, а в прошлом сезоне вывел «Рому» в финал Лиги Европы.

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Жозе Моуриньо Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A сборная Италии по футболу сборная Англии по футболу
Источник Todofichajes.com
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