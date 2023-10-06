WTA06 октября 2023, 11:53 | Обновлено 06 октября 2023, 12:00
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Определилась соперница Свёнтек в полуфинале турнира в Пекине
Коко Гофф вернулась на победную тропу
06 октября 2023, 11:53 | Обновлено 06 октября 2023, 12:00
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Чемпионка US Open Коко Гофф (№3 WTA) продолжила победную серию на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В матче 1/4 финала американка остановила гречанку Марию Саккари (№6 WTA), которая выиграла до этого 9 из 10 последних матчей.
Пекин. 1/4 финала
Коко Гофф (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 6:4
Это была седьмая встреча теннисисток, Коко выиграла в третий раз.
В следующем круге американка сразится против второй ракетки мира Иги Свёнтек, которая остановила француженку Каролин Гарсию.
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