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WTA
06 октября 2023, 11:53 | Обновлено 06 октября 2023, 12:00
749
0

Определилась соперница Свёнтек в полуфинале турнира в Пекине

Коко Гофф вернулась на победную тропу

06 октября 2023, 11:53 | Обновлено 06 октября 2023, 12:00
749
0
Определилась соперница Свёнтек в полуфинале турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Чемпионка US Open Коко Гофф (№3 WTA) продолжила победную серию на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В матче 1/4 финала американка остановила гречанку Марию Саккари (№6 WTA), которая выиграла до этого 9 из 10 последних матчей.

Пекин. 1/4 финала
Коко Гофф (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 6:4

Это была седьмая встреча теннисисток, Коко выиграла в третий раз.

В следующем круге американка сразится против второй ракетки мира Иги Свёнтек, которая остановила француженку Каролин Гарсию.

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Коко Гофф Мария Саккари WTA Пекин
Источник Sport.ua
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