Определилась соперница Свёнтек в полуфинале турнира в Пекине

Чемпионка US Open Коко Гофф (№3 WTA) продолжила победную серию на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В матче 1/4 финала американка остановила гречанку Марию Саккари (№6 WTA), которая выиграла до этого 9 из 10 последних матчей.

Пекин. 1/4 финала

Коко Гофф (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 6:4

Это была седьмая встреча теннисисток, Коко выиграла в третий раз.

В следующем круге американка сразится против второй ракетки мира Иги Свёнтек, которая остановила француженку Каролин Гарсию.