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  4. Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Англия
07 октября 2023, 10:11 |
640
3

Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити

Украинец сыграет против своей бывшей команды

07 октября 2023, 10:11 |
640
3
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье состоится топ-матч чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Журналист известного ресурса The Athletic рассуждает о том, как роль Александра Зинченко, который в «Арсенале» действует на позиции левого защитника, но регулярно перемещается в центр поля и часто контролирует ход игры, влияет на лондонскую команду.

***

Александра Зинченко зацепили вопросом. Кто лучше на позиции оборонительного хавбека: его нынешний партнер по «Арсеналу» Томас Парти или бывший партнер по «Манчестер Сити» Родри? Украинец выбрал Парти, но все же отметил важность Родри. «Родри очень хорошо вписан в систему «Манчестер Сити». Если его убрать, то это будет другая команда».

Это же касается самого Зинченко, чья роль универсального левого защитника при Микеле Артете стала чрезвычайно важной для стиля «Арсенала». Он провел 26 из 38 матчей команды в АПЛ прошлого сезона и быстро улучшил качество командной игры. В нынешнем сезоне Зинченко вернулся после травмы и в матче с «Фулхэмом» сразу же добавил команде креативности, которой так не хватало. Вместе с тем, что Алекс помог перевернуть игру, он допустил ошибку под давлением на 89-й минуте. Соперник заработал угловой, а «Фулхэм» сравнял счет. Это демонстрирует те риски и преимущества, которые одновременно дает Зинченко на поле. И Микель Артета будет взвешивать все за и против перед матчем против «Манчестер Сити», которому в чемпионате лондонцы проиграли 12 раз подряд.

В воскресном матче тренер будет особенно тщательно выбирать левого защитника. Ранее наставник часто давал шанс Такехиро Томиясу для важных матчей, потому что у игрока хорошие оборонительные инстинкты и качественная игра 1 в 1. Если на поле выйдет Зинченко, то ему нужно показать зрелость в принятии решений. Определенные помарки могут прощать в рамках ситуации, когда Алекс качественно диктует темп игры, но против топ-команд он должен быть безупречным.

Ценность Зинченко в том, что он трансформируется в еще одного полузащитника, и при этом выглядит в центре поля совершенно естественно. Проблема в том, что случаются потери концентрации, когда нужно следить за своей позицией в обороне. Поиск этого баланса хорошо знаком Хосепу Гвардиоле. Возможно, по этой причине Алекс так и не стал основным в «МанСити», но быстро нашел ключевую роль в «Арсенале», где контролирует игру.

Возьмем матч с «Лансом» в Лиге чемпионов. В этой встрече Зинченко выдал две невероятные передачи. Одна была для Леандро Троссарда, который ворвался в штрафную площадь.

The Athletic

А вторая – классный заброс на Кая Хаверца, чей удар вратарь отразил.

The Athletic

Но есть и другая сторона монеты. Игроки «Ланса» слишком часто «ловили» Зинченко в центре поля и использовали свободное пространство слева в обороне соперника. Именно так и был забит победный мяч.

The Athletic

Нехватка интенсивности в действиях Зинченко не является чем-то новым. В матче против «Борнмута» Артета выбежал к линии поля, когда Алекс слишком пассивно прессинговал вингера соперника. «Алекс, черт возьми, сделай это!», – кричал Микель. Похожая ситуация была в матче с «Лансом». В одном из моментов Зинченко был слишком пассивным, позволил сопернику себя обойти и сделать навес, который привел к голу. В команде больше нет Гранита Джаки, который помогал сгладить эти огрехи, а также нет травмированного Мартинелли, который часто опускался на помощь защитнику. Это позволяет противнику эксплуатировать слабости украинца.

Похожие эпизоды были во встрече с «Тоттенхэмом».

Против «Манчестер Сити», который использует высокий прессинг, Зинченко может быть ключевым игроком для контроля мяча и поиска партнеров передачами между линиями. Без Родри, который пропускает матч, это может быть преимуществом «Арсенала». Именно Зинченко часто делает острые передачи из центра поля. Он хорошо себя показывает в этом аспекте и в сборной Украины. В матче с «Эвертоном» он дважды показал, какие проникающие передачи делает из центра поля.

The Athletic

Если убрать Алекса из «Арсенала», то команда потеряет в контроле мяча и креативности, но одновременно с этим без Зинченко «Арсенал» избавится от дыр на левом фланге, которые игрок часто оставляет, когда выключается из игры. Зинченко очень многое дает «Арсеналу», демонстрируя видение футбола Артеты. Но следующая задача Алекса – доказать, что он элитный во всех отношения игрок, а не просто футболист, у которого лишь несколько крутых качеств, идущих вместе с существенными изъянами.

По теме:
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Арсенал Лондон Манчестер Сити Александр Зинченко статьи
Источник The Athletic
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Комментарии 3
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TarasTaras94
Він в будь-якому разі буде залишати діри обороні, по іншому неможливо. Як із за ролі, так і із за якостей. Просто в хороших матчах він цих дір практично не залишає, а у поганих їх багато. + зміна центра поля сильно повпливала на білдап та оборону Арсеналу і поки у не найкращу сторону. В деяких матчах Зінченко прям занадто багато грає у центрі бо Хаверц бігає в районі нападника і закривати одразу дві позиції це завжди ризик провалів, тому для таких систем треба не тільки дисциплінований гравець під роль, а й від злагодженості системи з якою зараз пробемки
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Алекс 19
Зінченко буде грати в основі Арсеналу.Він зв'язуючий гравець .добре бачть поле .бувають помилки як у всіх
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