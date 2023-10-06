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Испания
06 октября 2023, 09:50 | Обновлено 06 октября 2023, 10:28
858
0

Тренер Жироны: «Потеря Виктора Цыганкова для нас очень значительна»

Мичел рассказал о состоянии команды после поражения и о травмировании украинца

06 октября 2023, 09:50 | Обновлено 06 октября 2023, 10:28
858
0
Тренер Жироны: «Потеря Виктора Цыганкова для нас очень значительна»
ФК Жирона. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал о том, как повлияло на его команду поражение от мадридского «Реала» (0:3) в прошлом туре и кадровые проблемы, с которыми столкнулся его клуб.

«Поражение в этом сезоне для нас что-то новое, но против «Реала» оно было ожидаемо. Мы можем как проигрывать, так и выигрывать, но должны сохранить свою философию. Всегда нужно учиться на поражениях, и после проигрыша мы сделали выводы.

Потеря Виктора Цыганкова для нас очень важна, но у нас отличный подбор игроков и его есть кем заменить. Это значительная потеря, но мы способны ее решить», – сказал Мичел.

После восьми сыгранных туров «Жирона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 19 очками в активе.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Источник Marca
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