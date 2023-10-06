Тренер Жироны: «Потеря Виктора Цыганкова для нас очень значительна»

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал о том, как повлияло на его команду поражение от мадридского «Реала» (0:3) в прошлом туре и кадровые проблемы, с которыми столкнулся его клуб.

«Поражение в этом сезоне для нас что-то новое, но против «Реала» оно было ожидаемо. Мы можем как проигрывать, так и выигрывать, но должны сохранить свою философию. Всегда нужно учиться на поражениях, и после проигрыша мы сделали выводы.

Потеря Виктора Цыганкова для нас очень важна, но у нас отличный подбор игроков и его есть кем заменить. Это значительная потеря, но мы способны ее решить», – сказал Мичел.

После восьми сыгранных туров «Жирона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 19 очками в активе.