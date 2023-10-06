5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе G между клубами «Рома» (Италия) и «Серветт» (Швейцария). Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу римлян.

Лига Европы. 5 октября

Группа G. 2-й тур

Рома – Серветт – 4:0

Голы: Лукаку, 21, Белотти, 46, 59, Пеллегрини, 52