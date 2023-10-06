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Лига Европы
Рома
05.10.2023 22:00 – FT 4 : 0
Серветт
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Лига Европы
06 октября 2023, 05:20 | Обновлено 06 октября 2023, 05:21
8
0

Рома – Серветт – 4:0. Дубль Белотти и победа Особенного. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЛЕ в группе G

06 октября 2023, 05:20 | Обновлено 06 октября 2023, 05:21
8
0
Рома – Серветт – 4:0. Дубль Белотти и победа Особенного. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе G между клубами «Рома» (Италия) и «Серветт» (Швейцария). Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу римлян.

Лига Европы. 5 октября

Группа G. 2-й тур

Рома – Серветт – 4:0

Голы: Лукаку, 21, Белотти, 46, 59, Пеллегрини, 52

Видеообзор матча:

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Рома).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Рома).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
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Андреа Белотти Ромелу Лукаку Лоренцо Пеллегрини видео голов и обзор Жозе Моуриньо Рома Рим Серветт Лига Европы
Источник Sport.ua
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