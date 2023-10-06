Лига Европы06 октября 2023, 05:20 | Обновлено 06 октября 2023, 05:21
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Рома – Серветт – 4:0. Дубль Белотти и победа Особенного. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЛЕ в группе G
06 октября 2023, 05:20 | Обновлено 06 октября 2023, 05:21
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5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе G между клубами «Рома» (Италия) и «Серветт» (Швейцария). Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу римлян.
Лига Европы. 5 октября
Группа G. 2-й тур
Рома – Серветт – 4:0
Голы: Лукаку, 21, Белотти, 46, 59, Пеллегрини, 52
Видеообзор матча:
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Рома).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Рома).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
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